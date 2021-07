E’ stata una delle single protagoniste di questa edizione di Temptation Island che ha fatto esplodere il cuore di Tommaso Eletti, che ha ceduto alla tentazione.

Conosciamo meglio la tentatrice: tutto sulla sua vita privata e carriera.

Giulia Cerin: tutto sulla tentatrice di Temptation Island

Giulia ha 25 anni, è nata il 14 giugno e nel villaggio del reality delle tentazioni ha festeggiato il suo compleanno proprio insieme al concorrente Tommaso.

Di lei sappiamo che è una studentessa di Ingegneria Edile.

E’ una modella, da come possiamo notare sul suo profilo Instagram.

Purtroppo non si hanno ancora molte informazioni sulla ragazza, ma grazie alla sua pagina social, che è colma di scatti super sensuali e davvero provocanti, abbiamo scoperto tante cose su di lei.

Come ogni buona influencer che si rispetti, ha una passione per i viaggi e il “lifestyle”, inoltre ama alla follia praticare equitazione.

A quanto pare, l’esperienza a Temptation Island, sembra esser la sua prima apparizione in tv, chissà se in futuro la vedremo in qualche altra trasmissione.

Giulia Cerin a Temptation Island

Come tutti abbiamo visto, a Temptation Island è scoppiata inaspettatamente la passione tra Tommaso Eletti e Giulia Cerin.

Il 21enne ha perso la testa per la bellissima single.

Eppure, sembrava davvero innamorato della sua fidanzata, Valentina Nulli Augusti.

I due avevano partecipato al reality per la gelosia possessiva di lui, ma già nella seconda puntata il giovane ha spiazzato tutti con un bacio appassionato con Giulia.

La bellezza della Cerin è davvero disarmante, le sue movenze irresistibili e il corpo da urlo hanno davvero fatto sognare tutti.

Il ruolo da tentatrice lo ha svolto davvero bene, infatti ha fatto cedere il più insospettabile tra i ragazzi.

Impossibile non essere ammaliati dal suo viso angelico o dal suo fisico super sensuale.

