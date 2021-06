Chi è Clara Garrido, l’attrice di Una Vita: dall’amore per l’Italia alla...

Conosciamo meglio Clara Garrido, l’attrice che interpreta Genoveva Salmerón di Una Vita: carriera e vita privata.

La presenza di Genoveva Salmerón ha cambiato le dinamiche tra i personaggi della soap opera. Giovane e bellissima ha mostrato un innato talento artistico sin dall’adolescenza.

Clara Garrido, carriera

La bravissima attrice dopo il diploma ha intrapreso un percorso universitario di Comunicazione Audiovisiva e si è formata nel noto teatro di Juan Carlos Corazza.

Successivamente nel 2013 ha interpretato la sorella del fidanzato di Fàtima nella serie televisiva “Il Principe – Un amore impossibile”.

Inoltre ha preso parte ad altri programmi spagnoli tra cui “La Zona” e “Matadero”.

Da qui si fa notare e dopo il suo fantastico debutto approda ad Acasia 38/ Una Vita dove interpreta ancora oggi Genoveva Salmerón, il cui amore per Samuel l’ha resa un personaggio molto vendicativo.

Clara si rispecchia nel modo di vivere le emozioni della dark lady, la quale è disposta a fare qualsiasi cosa per amore.

Grazie alla nota soap opera, Clara è diventata un’attrice molto nota e amata dal pubblico.

In passato ha raccontato di essere stata accolta davvero bene sul set:

“Come attrice sono cresciuta e sto continuando a crescere moltissimo e poi sono molto felice di far parte di una grande e bella famiglia come quella di Una Vita”.

Inoltre ha instaurato un bellissimo rapporto con Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Samuel Alday (Juan Gareda).

Al momento la bella attrice sta lavorando per migliorare la sua scrittura e spera un giorno di far parte nel mondo della regia.

Ha tanti sogni nel cassetto, come interpretare personaggi femminili complessi e interessanti, qualsiasi donna di Big Little Lies, The Affair o Fleabag.

Clara Garrido, vita privata

Clara è nata a Madrid nel 1993, è alta 170 cm, occhi azzurri e capelli castani.

Non tutti sanno che è appassionata di fotografia, un’arte che come la recitazione, le permette di comunicare i suoi stati d’animo.

Della vita privata della Garrido non sappiamo molto, ma è certo che è fidanzata con un ragazzo.

I due sono molto riservati, per questo si tengono lontani dai gossip e sui loro profilo social non condividono mai foto insieme.

L’attrice conosce bene l’inglese, oltre che lo spagnolo che è la sua lingua madre.

Come ha raccontato nel corso di un’intervista, ama trascorrere le giornata con gli amici, la sua famiglia e il compagno.

La sua più grande passione è viaggiare e conoscere nuove culture, infatti ama particolarmente il nostro Paese.

Clara Garrido è già stata in alcune città italiane come Firenze, Siena e Roma.

