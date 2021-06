Conosciamo meglio Amaia Salamanca, l’attrice che interpreta Alicia Alarcon di Grand Hotel: età, biografia, vita sentimentale e figli.

Scopriamo qualcosa in più sull’attrice protagonista della nuova serie televisiva spagnola di Canale 5.

Chi è Amaia Salamanca: vita privata e carriera

Il nome dell’attrice che interpreta la protagonista femminile della serie tv, è Amaia Salamanca Urizar.

E’ nata a Madrid, in Spagna, sotto il segno dell’Ariete, il 28 marzo del 1986.

Nel 2010 Amaia conosce Rosauro Varo Rodriguez, un noto imprenditore.

Dal loro incontro non si sono più lasciati e dopo pochi anni hanno costruito una bellissima famiglia.

Dal loro legame sono nati tre figli: Olvia di 7 anni, Nacho 6 anni e Matteo di 5.

Questo è tutto quello che sappiamo riguardo la sua vita sentimentale, dato che l’attrice tiene molto alla sua privacy.

Amaia ha iniziato a muovere i primi passi nelle campagne pubblicitarie.

Successivamente fa la modella per Marco Alday.

A 20 anni lavora per la prima volta in una serie televisiva, SMS.

Dopodiché, l’attrice recita in due episodi di Los Hombres de Paco, nel 2017.

La popolarità arriva nel 2008, quando diventa la protagonista di Sin tetas no hay paraiso.

Il primo film a cui ha lavorato è stato Fuga de cerebros e nello stesso anno è la protagonista della serie No estas sola, Sara.

Da lì inizia a recitare a teatro dove la porterà ad andare in tour in tutta la Spagna.

L’ultimo film a cui ha partecipato è Nonostante tutto del 2019 e ancora oggi Amaia continua ad essere la testimonial di Pantene.

Amaia Salamanca: nella serie TV Grand Hotel

Come tutti sappiamo Amaia Salamanca interpreta Alicia Alarcon Aldecoa nella nota serie televisiva spagnola, ambientata nel 1905 nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, in Spagna.

E’ una ragazza di buona famiglia con gran cuore e molto educata.

Per amore della sua famiglia e per non perdere il loro patrimonio, ovvero il Grand Hotel, si sposa addirittura con un uomo che non ama, Diego.

Alicia sembra una ragazza molto fragile, ma in realtà è una donna molto forte.

Così forte che aiuta Julio a scoprire la verità sulla morte di sua sorella Cristina, nonostante sia consapevole che potrebbe venire a conoscenza di segreti familiari più grandi di lei.

La figlia della proprietaria dell’albergo, nonché fidanzata del direttore dello stesso e Julio inizieranno ad investigare insieme e ad innamorarsi l’uno dell’altra.

L’Alarcon è l’eroina della serie tv, lo ha dimostrato varie volte con il suo carattere determinato e audace.

