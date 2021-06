Conosciamo meglio Àlvaro Soler, ogni estate riesce a farci ballare con i suoi fantastici tormentoni.

Impossibile non conoscerlo, è uno dei cantanti più in voga degli ultimi anni. E’ il momento di saperne di più sulla sua carriera e vita privata.

À lvaro Soler: vita privata e carriera

Il noto cantante è nato il 9 gennaio 1991 a Barcellona.

Oltre a far sognare con la sua voce, la sua bellezza ha fatto innamorare milioni di persone.

In molti lo conoscono per i suoi tormentoni, ma anche perché ha ricoperto il ruolo di giudice a XFactor 10.

Il 30enne è spagnolo, ma ha anche origini tedesche per via di suo padre, invece sua mamma è metà belga e spagnola.

Quando era bambino, lui e la sua famiglia si trasferirono a Tokyo per motivi lavorativi.

A 17 anni si è trasferito poi a Barcellona iniziando a muovere i primi passi per diventare un cantante di successo.

Purtroppo in quel momento non è stato tutto rose e fiori, in passato durante un’intervista, ha raccontato di aver fatto moltissimi sacrifici:

“Ero ancora molto giovane quando ci sono stati problemi economici nella mia famiglia. Sono stato spiazzato.”

Quando sono tornati dal Giappone è scoppiata la crisi economica.

Per questo i suoi genitori, compresi lui e i suoi fratelli hanno dovuto cercare un nuovo lavoro:

“Per fortuna faccio parte di una generazione che si adatta. Così me la sono cavata”.

Lui ha studiato ingegneria, ma il suo bisogno di fare musica l’ha portato ad essere un grandissimo cantante e a scalare le classifiche mondiali con alcuni dei suoi brani più famosi come El mismo Sol e Sofia.

À lvaro Soler, la rottura con Sofia

Purtroppo il cantante e la sua storica fidanzata, Sofia Ellar, si sono lasciati.

I due hanno intrapreso questa bellissima storia d’amore nel 2015.

Alvaro, le dedicò anche il noto tormentone estivo “Sofia”.

Un amore che è durato quasi cinque anni, ma purtroppo le loro strade si sono divise.

I due avevano addirittura annunciato che nel 2019 c’era in programma un matrimonio, ma il destino ha voluto che arrivasse l’addio definitivo.

Entrambi avevano dato la triste notizia sui social, chiedendo ai fan di rispettare la loro privacy, per via del momento molto difficile.

Ormai il peggio è passato e finalmente Alvaro, dopo la pausa forzata per via della pandemia, è pronto a tornare con un nuovo tormentone per l’estate 2021.

