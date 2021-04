Tutto su Ale e Franz, il duo comico di attori in tv con “Fuori Tema”

Ecco tutto quello che sappiamo sul duo comico. dalla vita privata alla carriera che gli ha portati a raggiungere l’ apice del successo.

Conosciamo tutti Ale e Franz, i due attori amatissimi che si sono fatti conoscere per la loro simpatia nei vari programmi televisivi.

Approfondiamo meglio il loro profilo e scopriamo tutte le curiosità su di loro.

Chi sono Ale e Franz

Ale e Franz è il nome di un duo comico italiano costituito da Alessandro Besentini e Francesco Villa.

I due si sono incontrati negli anni 90 al Centro Teatro Attivo di Milano. In quel periodo infatti entrambi prendevano parte a vari corsi e laboratori per specializzarsi nell’ambito della recitazione e dello spettacolo.

E’ nei primi anni 2000 però che il duo comico raggiunge l’apice della notorietà grazie al programma televisivo Zelig.

Successivamente partecipano anche a trasmissioni del calibro di Seven Show, Pippo Chennedy Show, Mai dire gol e Convenscion.

Nel 2007 sono arrivati addirittura a condurre una loro trasmissione dal titolo Buona la prima! su Italia 1.

Il programma ha lasciato spazio ad altri due prodotti sempre condotti dai medesimi attori Ale e Franz Sketch Show e A&F – Ale e Franz Show.

Il duo comico anche recitato in alcune pellicole come La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente, Soap Opera, La terza stella e Mi fido di te.

Nel 2021 sono protagonisti di Fuori Tema, uno show in 8 puntate, in onda su Rai Due, in onda dal 13 aprile alle 22.50. E’ in questo modo che i due attori hanno voluto festeggiare i loro 25 anni di carriera.

Vita privata e curiosità

I due attori, nonostante siano molto famosi, hanno sempre cercato di mantenere il riserbo nei riguardi della loro vita privata.

E’ noto però che Alessandro Besentini sia sposato e abbia due figli Giovanna e Filippo. Francesco Villa invece attualmente risulterebbe essere single.