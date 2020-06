Tutti pazzi per la crema di caffè light senza lattosio: buona come al bar e pronta in 4 mosse

Tutti pazzi per la crema di caffè light senza lattosio: buona come...

Una deliziosa crema di caffè senza lattosio e senza sensi di colpa: ricetta light, facilissima e pronta in sole 4 mosse!

La crema di caffè è il dolce di fine pasto per eccellenza, così cremoso che è difficile resistergli vero?

La ricetta classica prevede l’uso di panna e latte rendendo questo dolce poco light e non adatto a chi è intollerante al lattosio. Noi vi proponiamo una versione più leggera, senza lattosio, vegan e gluten free!

Sarà buona come quella che prendete nel vostro bar di fiducia, nessuno dei vostri ospiti potrà resistergli anche i bambini vi chiederanno il bis!

Non ci saranno fastidiosi schizzi di caffè ovunque e sporcherete davvero pochissimo per fare questa ricetta. In 4 semplice mosse avrete preparato un’ottima crema di caffè!

Volete sapere un segreto? La crema sarà così strutturalmente stabile che potrete usarla anche per farcire i vostri dolci!

Avete 5 minuti di tempo? Bene allora prepariamola insieme!

Ingredienti e Utensili

Ecco gli ingredienti per la crema di caffè senza lattosio e light!

200 ml di acqua freddissima

130g di zucchero

2 cucchiai rasi di caffè solubile



Per prepararla necessiterete di:

sbattitore elettrico

contenitore alto e stretto: utensile necessario per la riuscita della crema

Molto importante che il contenitore sia alto e stretto! Servirà per montarci la crema con lo sbattitore elettrico: potete usare, ad esempio, il classico dosatore graduato di plastica in dotazione con il Minipimer.

Procedimento

Versate nel contenitore alto e stretto dell’acqua freddissima, lo zucchero semolato e due cucchiai di caffè solubile. Montate con le fruste alla massima potenza per circa 3 minuti. Il composto per essere pronto dovrà risultare chiaro e spumoso, raddoppiato di dimensioni e ben montato. Riponetela in frigo 20-30 minuti e poi gustatela al cucchiaio.

Attenzione! Ricordatevi di usare solo ed esclusivamente caffè solubile, se userete caffè fatto con la moka o con le capsule la crema di caffè non monterà!

