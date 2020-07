Sveliamo i falsi miti sull’ananas e sulle sue proprietà: fa bene mangiarla ma non fa miracoli. Tutta la verità su questo frutto creduto erroneamente brucia-grassi!

Molte persone credono che mangiare tanta ananas possa bastare per perdere grasso facilmente o sentirsi in forma alla velocità della luce: niente di più inverosimile, sveliamo i falsi miti sull’ananas.

Sono infiniti i siti che raccomandano di mangiare l’ananas perché brucia i grassi, quante volte avete sentito dire che ‘l’ananas sgrassa‘?

Ebbene sì, è un falso mito e dovete sapere tutta la verità!

I falsi miti sull’ananas, tutta la verità

L’ananas è un frutto esotico delizioso e dissetante senza dubbio, ricco davvero di molte proprietà benefiche ma di certo non miracolose.

Le persone che credono di poter perdere istantaneamente il grasso accumulato solo mangiando l’ananas stanno commettendo un errore madornale!

È un frutto che fa indubbiamente bene alla salute: cuore, pressione, reni e fegato ne gioveranno se la mangerete spesso.

La sua proprietà fortemente disintossicante e diuretica non deve essere confusa con la capacità di sciogliere il grasso.

Grazie alla bromelina contenuta in questo frutto le molecole proteiche vengono disciolte e rese più digeribili per l’organismo.

Questo processo possiamo immaginarlo come un’azione di scioglimento ma funziona solo per le proteine non per i grassi e i carboidrati.

Mangiandone 2 o 3 fettine favorirete il drenaggio dei liquidi in eccesso attraverso la diuresi ma non eliminerete istantaneamente il grasso. Contrasterete la cellulite sì, ma non il grasso accumulato.

Attenzione a non mangiarne troppa: può indurre anche fastidi digestivi come nausea e vomito o anche diarrea.

Alcuni credono che mangiare sempre 2 fette di ananas dopo i pasti possa indurre la perdita di peso corporeo e specificatamente di grasso in eccesso. Falso mito anche questo!

Mangiare 2 fette di ananas dopo i pasti è un’abitudine salutare ma non per perdere grasso: favorite indubbiamente la digestione e la diuresi, la cellulite sarà alleviata se condurrete una vita sana ed equilibrata.

Leggi anche: Ti piace il mango? Regolarizza l’intestino e non solo

Il grasso in eccesso si elimina in altri modi, non mangiando ananas fino alla nausea basandosi su false credenze non scientificamente provate.

Anche la dottoressa Maria Isabella Ghignotti ha lo ha confermato: ‘“Lasciate perdere le diete che propongono il miracolo assumendo grandi quantità di un solo alimento. La soluzione migliore è sempre quella della dieta bilanciata, magari con un occhio di riguardo ad uno specifico alimento”.