Una turista umilia una tigre dello zoo per farsi un selfie

La donna stringe i testicoli di una tigre in uno zoo della Thailandia noto per maltrattare i grandi felini.

A parlarci di questa triste storia è il giornale online Pattaya News. La protagonista è Waraschaya Akkarachaiyapas una turista che ha deciso di scattarsi diverse foto con una tigre, umiliandola e condividendole online. Le orribili foto sono diventate virali, ma scopriamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Le terribili condizioni delle tigri

Occorre fare una doverosa premessa. Il Tiger Kingdom Zoo a Chiang Mai in Thailandia gode di una triste fama. Costringe le tigri in un ambiente non loro in totale cattività, le seda o addirittura le droga.

Tutto questo per permettere ai visitatori di scattarsi foto con le tigri mansuete come se fossero dei teneri gattini. Spesso vengono umiliate e il trattamento di questi grandi felini è purtroppo un’abitudine consolidata.

Le vergognose fotografie

In un ambiente del genere dove le tigri sono snaturate, una turista dopo un vero e proprio servizio fotografico ha deciso di scattarne alcune molto particolari.

Waraschaya Akkarachaiyapas ha creduto che fosse una brillante idea prendere in mano i testicoli della tigre e scattarsi molte altre numerose foto. Si tratta di un’azione pericolosa, senza alcun senso e offensivo per la tigre.

Akkarachaiyapas era in visita allo zoo e approfittando dell’animale sedato l’ha umiliato pubblicamente. Per questo dopo la condivisione degli scatti ha subito la classica shit storm cioè una pioggia d’insulti del tutto comprensibile.

La donna ha cercato di difendersi dicendo che lei è un’amante degli animali, cosa che ovviamente non ha limitato il livore di chi ha disapprovato lo scatto.

Dopo questo i custodi del Tiger Kingdom Zoo hanno promesso che in futuro nessuno potrà più fare una cosa simile e che nessun visitatore potrà più toccare i genitali delle tigri. Cosa di poco conto, considerando il trattamento riservato si felini.