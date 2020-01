Una turista italiana ha disegnato con dei colori acrilici su una roccia in un parco nazionale cileno. Sarà punita nonostante le scuse pubbliche.

Elisa Tessuti è una turista italiana di 28 anni che è stata arrestata dalla polizia cilena a Puerto Natales. La donna stava visitando il Parco nazionale cileno Torres del Paine ed ha deciso di lasciare un disegno su una roccia, per poi fotografarlo e postarla su Instagram. L’accusa con cui è stata arrestata Elisa Tessuti è danno d’immagine dell’ambiente naturale. Le autorità cilene sono risalite alla ragazza proprio grazie a Instagram, che si è poi presentata alla polizia per ammettere di essere l’autrice del disegno.

Lo sfregio a Torres del Paine

La donna aveva fatto un dipinto vero e proprio come si evince anche da TgCom24: si nota il mezzo busto di una donna bionda che è in stato di sublimazione, mentre tiene stretta tra le sue braccia le tre Torri del Paine che si chiamano De Agostini, Central e Monzino. La ragazza ha cancellato la foto che aveva condiviso sul suo social. Ha fatto le sue profonde scuse per quel gesto che ha definito orrendo.

Lei ha detto d’aver utilizzato dei colori acrilici ad acqua, che ritiene erroneamente lavabili. Elisa ha inoltre detto che si scuserà con la Conaf per scusarsi. Inoltre chiede scusa per il gesto che ha compiuto contro il parco tutto, definendolo come realmente stupido. Afferma inoltre di non averlo fatto con cattive intenzioni, per questo chiede

“sinceramente scusa”

La turista comunque nonostante queste scuse accorate, è stata arrestata dalla polizia. Ora Elisa Tessuti è in attesa di giudizio, mentre il giudice esamini il caso e determini la pena. Secondo quanto detto dai media cileni, potrebbe essere una multa e l’espulsione. Josè Linnebrink è il sovrintendente del Parco ed ha detto al quotidiano La Cuarta che dal 2012 sono stati espulsi dalla riserva ben 87 visitatori, di cui soltanto l’11% erano cileni.