Turista francese disperso a Salerno, dopo la richiesta d’aiuto la scomparsa: l’ira della madre tuona disperata

Simon Gautier, il turista francese disperso nel Cilento, è una settimana che non si trova da alcuna parte. La madre ora urla tutta la sua ira e il suo dolore chiedendo aiuto

Nessuna notizia del turista francese disperso nel nulla vicino a Salerno, dopo la sua richiesta d’aiuto. Ora la madre chiede ai soccorsi qualcosa di concreto.

La scomparsa di Simon Gautier

La mattina del 9 agosto il giovane turista francese contatta il 112 mentre era impegnato in una escursione – tra Policastro e Scario – nel Cilento. Il ragazzo di 29 anni dice alle Forze dell’Ordine di essere caduto in un dirupo e di avere le gambe fratturate – senza poter camminare ma nello stesso tempo di non poter indicare dove si trovi con esattezza.

Immediate le ricerche da parte dei soccorritori, anche se ci sono diverse scuole di pensiero – che vorrebbero l’elicottero alzato in volo solo la mattina dopo la richiesta di soccorso.

Ad oggi, dopo una settimana non ci sono notizie del ragazzo disperso.

La richiesta d’aiuto da parte della mamma di Simon

Sul posto ci sono decine di persone che stanno cercando il ragazzo, tra Carabinieri – Vigili del Fuoco – Protezione Civile aiutati da elicotteri e unità cinofile.

Una ricerca che si è estesa anche oltre la zona, per non rischiare di non coprire tutti i punti più importanti dove potrebbe essere caduto. Dalla Francia sono arrivati anche gli amici e i genitori – come riporta Repubblica – per aiutare nel ritrovamento.

La madre ha urlato il suo dolore e lamenta il fatto che non ci siano abbastanza soccorritori che sono impegnati nelle ricerche di suo figlio: