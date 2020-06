Turismo, quali paesi europei hanno aperto i loro confini prima delle festività estive?

In tutta Europa, i Governi hanno iniziato ad aprire i loro confini dopo settimane di chiusura durante la pandemia di coronavirus.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, i turisti di tutta Europa si chiedono dove potranno viaggiare e in che modo.

Sulla situazione delle frontiere ogni paese UE impone le proprie regole e il proprio calendario per la riapertura.

Austria

L’Austria ha aperto i suoi confini con Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Repubblica ceca il 4 giugno.

L’Austria riaprirà il suo confine con l’Italia dal 16 giugno, ma verrà emesso un avviso di viaggio per la regione Lombardia. Non ci saranno restrizioni con la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea.

Le persone che arrivano in Austria “da qualsiasi altro paese” devono comunque presentare un certificato medico attestante un test COVID-19 negativo. Il certificato non può avere più di quattro giorni.

È vietato l’ingresso ai cittadini provenienti da paesi al di fuori dell’area Schengen.

Belgio

I confini del Belgio sono chiusi e il paese ha vietato i viaggi non essenziali all’estero.

Il governo ha annunciato l’intenzione di riaprire il confine ai cittadini dell’UE, del Regno Unito e degli altri quattro paesi Schengen (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia) dal 15 giugno.

Bosnia Erzegovina

Il confine è attualmente aperto solo ai cittadini della vicina Croazia, Montenegro e Serbia – non sono ammessi altri arrivi stranieri.

Bulgaria

La Bulgaria ha aperto i confini il 1° giugno ai cittadini dell’UE, del Regno Unito, di San Marino, di Andorra, di Monaco, del Vaticano, della Serbia e della Macedonia del Nord, nonché agli operatori sanitari e ai familiari di cittadini bulgari, elencati sul sito web del governo.

Croazia

La Croazia riaprirà i suoi confini a tutti i cittadini dell’UE, compreso il Regno Unito, il 15 giugno, senza obbligo di quarantena.

La Croazia ha aperto i suoi confini a metà maggio senza restrizioni per i cittadini di Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Germania e Slovacchia.

Il paese ha allentato il lockdown l’8 giugno, tuttavia molte restrizioni rimangono in vigore fino al 1 luglio.

Francia

I viaggiatori provenienti da Stati membri dell’UE, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Vaticano, potranno visitare la Francia dal 15 giugno senza presentare alcun passaporto sanitario.

Ma i passeggeri provenienti dalla Spagna e dal Regno Unito dovranno autoisolarsi per 14 giorni, ha spiegato il ministero degli Affari esteri della Francia.

Il presidente Emmanuel Macron ha anche annunciato che i confini internazionali con paesi al di fuori dell’UE riapriranno il 1 ° luglio.

Germania

Il 15 giugno la Germania revoca le restrizioni alle frontiere per i viaggiatori provenienti da UE, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito.

La Germania, tuttavia, ha deciso di estendere fino al 31 agosto i suoi avvertimenti sui viaggi fuori dall’UE.

Irlanda

Le autorità sanitarie irlandesi attualmente richiedono che chiunque entri in Irlanda, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, all’isolamento per 14 giorni all’arrivo, compresi i residenti irlandesi.

Italia

L’Italia ha aperto i suoi confini il 3 giugno a cittadini UE, Regno Unito, Schengen, Andorra e Monaco, a seguito del blocco a livello nazionale entrato in vigore il 9 marzo.

Dal 3 giugno sono stati aperti anche i confini con Città del Vaticano e San Marino.

I viaggiatori provenienti dai suddetti paesi non devono sottoporsi a quarantena a meno che non siano stati in qualsiasi altro paese nei 14 giorni prima di raggiungere l’Italia.

Il governo ha respinto ogni possibile tentativo di applicare diverse regole di confinamento in diverse regioni come “incostituzionali” a seguito di scontri tra i Governatori.

Pertanto, le stesse regole di confinamento si applicheranno allo stesso modo in tutte le regioni.

Il paese è entrato nella “fase 2” il 18 maggio, consentendo la riapertura di ristoranti, bar, hotel e caffè, tuttavia le restrizioni potrebbero essere ripristinate in qualsiasi momento se la situazione epidemiologica peggiorasse.

Le crociere su navi italiane sono attualmente sospese.