Turchia, terremoto devastante: crolli e altre scosse nella notte

La Turchia ha tremato violentemente nella serata di ieri e c’è stato grande spavento tra gli abitanti. Ecco gli aggiornamenti

La Turchia trema e il devastante terremoto avrebbe potuto fare una strage. Ecco cosa è accaduto nella serata di ieri e gli aggiornamenti.

Scossa di terremoto in Turchia

Una violenta scossa di terremoto ha invaso la zona di Manisa nella zona occidentale, registrando magnitudo 5.4 sulla scala Richter. Il sisma ha provocato il crollo di alcuni edifici abbandonati.

A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa ufficiale Anadolu insieme all’ente Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency.

Ci sono state più scosse: la prima alle ore 22.22 ore locale e una seconda di minore intensità pari a magnitudo 4.1. Sono seguite poi altre nella notte sino a questa mattina alle ore 4.54 con magnitudo 4.4 sempre in provincia di Manisa.

La terra ha quindi tremato tutta la notte e gli abitanti sono terrorizzati dalle prossime scosse di assestamento che potrebbero arrivare questa mattina e durante il giorno.

Le autorità locali hanno evidenziato che – per ora – non ci sono vittime, ma si continua a cercare tra gli edifici che sono crollati e si è in attesa di ulteriori aggiornamenti su questo dato che si spera resti invariato.

La scossa è avvenuta con una profondità di 7 chilometri, avvertito anche a Smirne – Aydin – Denizli – Yalova – Bursa, come conferma l’emittente locale NTV.

Le persone sono scese in strada e i centralini delle autorità prese d’assalto. Il Governatore Deniz