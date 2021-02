Un uomo in Turchia ha posato per un selfie con la moglie incinta di 7 mesi, pochi istanti prima di spingerla dalla scogliera di 300 metri.

Hakan Aysal, un turco di 40 anni era in vacanza a Butterfly Valley, in Turchia con sua moglie.

L’ultimo selfie d Semra

Hakan Aysal, 40 anni, stava scattato un’ultima foto ricordo delle vacanze davanti al panorama di incredibile bellezza nella Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia prima di commettere il femminicidio.

L’uomo si trovava in vacanza con la moglie Semra, di 32 anni la donna era in attesa di suo figlio, incinta di sette mesi.

Dopo quell’ultimo selfie sorridente, come riportato da Leggo.it, Hakan Aysal ha spinto la donna giù dalla scogliera e l’ha uccisa.

Quello che l’uomo avrebbe definito un’incidente è un evento che risale al 2018, quando Hakan ha spinto Semra giù dal dirupo, uccidendo lei e il nascituro all’istante.

La donna è stata fatta buttata giù dal marito, che ha mantenuto un indifferenza alla vita e una freddezza, mentre sorridente scattava la foto.

Come risultato dell’indagine, Hakan Aysal è stato fermato.

Uccisa per intascare l’assicurazione sulla vita

Secondo i giornali locali i procuratori hanno sostenuto che l’incidente non è stato un incidente, ma un omicidio. Hanno affermato che Aysal ha spinto sua moglie giù dalla scogliera per poter incassare l’assicurazione che aveva stipulato sulla sua vita.

Alla morte della donna sarebbe risultato lui unico beneficiario, a riscuotere circa 47 mila euro.

Dopo la morte di sua moglie, Aysal era effettivamente andato alla compagnia di assicurazione per ottenere il denaro, ma la sua domanda non è stata accettata a causa delle indagini in corso.

In principio l’Alta Corte Criminale di Fethiye ha stabilito che fosse messo in custodia per omicidio premeditato.

Tuttavia, il marito ha negato tutte le accuse affermando:

“Dopo aver scattato una foto, mia moglie ha messo il telefono nella sua borsa. Più tardi mi ha chiesto di darle il telefono. Mi sono alzato e poi ho sentito mia moglie urlare”.

Aysal ha affermato di essersi allontanato di qualche passo per prendere il telefono dalla borsa della donna e che una volta giratosi verso di lei non c’era più.

L’indagine è tutt’ora in corso, ma per i procuratori Aysal ha spinto sua moglie dalla scogliera per poter incassare l’assicurazione. Su di lui grava l’accusa di omicidio premeditato e rischia l’ergastolo.