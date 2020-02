Turchia, aereo si spezza in tre durante l’atterraggio: tantissimi i feriti

In Turchia un aereo in fase di atterraggio è uscito dalla pista spezzandosi in tre parti. Tanti feriti ma nessun morto tra i 183 passeggeri.

L’aereo atterrato in Turchia, ad Istanbul era della Pegasus Airlines che già il mese scorso era uscito fuori pista.

L’aereo proveniva da Smirne

In Turchia, un aereo della compagnia low cost Pegasus Airlines era in fase di atterraggio all’aeroporto di Istanbul di Sabiha Gokcen quando si è spezzato in ben tre parti uscendo fuori pista. L’aereo proveniva da Smirne. Dei 183 passeggeri nessuno è deceduto ma 120 persone sono rimaste ferite. I membri dell’equipaggio, in particolare i piloti, sarebbero i feriti più gravi. Le persone a bordo sono state messe in salvo grazie alle spaccature che ne hanno permesso la discesa.

La Procura ha aperto un’inchiesta

La procura di Istanbul ha deciso di aprire un’inchiesta per capire se nell’incidente c’entra un errore umano oppure un problema di tipo tecnico. In ogni caso, si terrà presente delle avverse condizioni metereologiche che imperversavano sull’aeroporto caratterizzate da pioggia e vento forte. Il velivolo, inoltre, al momento dell’atterraggio avrebbe preso fuoco. Incendio, però, che è stato subito domato.

L’aeroporto è stato interdetto al traffico aereo. Tutti i velivoli in arrivo sono stati dirottati all’altro aeroporto di Istanbul.

Non è la prima volta che la Pegasus fa parlare di se per un incidente di questo tipo. Già ad inizio anno, il 7 gennaio, durante un atterraggio, un velivolo era andato lungo. Anche in quel caso non ci furono vittime poiché i passeggeri vennero fatti scendere con gli scivoli di salvataggio.