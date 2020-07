Tumore al seno, i 2 alimenti dannosi che mangiamo sempre

Il Tumore al seno può svilupparsi se incentivato dal consumo di alcuni alimenti: scopri quali sono i 2 cibi pericolosi che non dovresti mangiare.

Il Tumore al seno è una tipologia di cancro che colpisce la donna: scopri quali sono i 2 alimenti pericolosi che non dovresti mangiare perché ne incentivano la comparsa.

Può essere molto aggressivo richiedendo spesso una mastectomia ma può rivelarsi anche mortale in molti casi, si può prevenire con l’alimentazione?

Alcuni alimenti prevengono il cancro mentre altri ne stimolano la comparsa, le conferme di ciò sono sempre più insistenti e arrivano direttamente dagli Stati Uniti.

Scopriamo le prove dello studio clinico e quali sono gli alimenti che aumentano il rischio di sviluppare il tumore al seno.

Le prove schiaccianti dello studio Clinico

Gli alimenti pericolosi che non dovreste mangiare sono le carni processate ma più specificatamente la salsiccia e il salame.

Harvard TH Chan’s School of Public Health ha fornito l’ennesima prova schiacciante in merito.

Il consumo ripetuto di salsiccia e salame è fortemente legato allo sviluppo del tumore al seno.

L’ International Journal of Cancer ha pubblicato questo studio scientifico la cui scoperta conferma che il consumo di carne lavorata aumenta fortemente il rischio di contrarre il cancro al seno.

L’affumicamento di questi alimenti che avviene durante la lavorazione a cui sono sottoposti risulta essere dannoso per la nostra salute.

L’aggiunta di sale e conservanti in questi prodotti è fortemente deleterio per la salute: fanno male all’equilibrio del nostro organismo e favoriscono l’aumento di peso.

Leggi anche: Cancro al seno, lo zucchero è tra le cause principali

L’Associazione Italiana Oncologica Medica (AIOM) ha rilevato che il 23% dei tumori al seno è prevenibile riducendo obesità, fumo, consumo di alcolici e alimenti definiti rischiosi.

Quali alimenti evitare per una buona prevenzione

Mangiare regolarmente carne processata come prosciutto, mortadella, salame, salsiccia e hot dog mette severamente a rischio la propria salute.

Lo studio clinico condotto dagli esperti di Harvard non vuole demonizzare questi cibi ma sensibilizzare le persone a trovare un equilibrio alimentare che non preveda eccessi di alcun tipo.

Avere sane abitudini è la scelta migliore e non abusare di qualunque cibo, non solo di salame e salsicce, è necessario per mantenersi in salute.

Il rischio di contrarre il tumore al seno mangiando spesso le carni lavorate tra cui salsiccia e salame in particolare è basso, ma c’è!

Leggi anche: Cancro al seno, bloccati l’enzima che favoriscono lo sviluppo di metastasi

La dottoressa Maryam Farvid ha infatti sottolineato l’importanza di diminuirne il consumo di tali alimenti non di abolirlo completamente.

Anche se questi alimenti processati sono stati inseriti dall’OMS nella lista nera dei cibi cancerogeni eliminarli del tutto, a detta della comunità medico-scientifica, è una scelta eccessiva.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”