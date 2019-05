Tumore al colon, il miele di Corbezzolo blocca le cellule cancerogene

Una ricerca italiana pubblicata dal “Journal of Functional Foods” ha dimostrato come il miele di corbezzolo inibisce il proliferarsi delle cellule tumorali nel colon

Il miele di corbezzolo blocca il cancro al colon

Le mille doti naturali del miele le conosciamo fin dai tempi più antichi. Protegge il sistema immunitario, è un ottimo antibiotico, calmante, fonte di energia salutare e non per ultimo è anche molto buono.

Una ricerca tutta Italiana

Se queste virtù le conosciamo da sempre, la notizia dei risultati della ricerca svolta dall’Università politecnica delle Marche è veramente sensazionale. Il miele, è nello specifico quello di Corbezzolo, offre una potentissima arma contro il tumore al colon. I ricercatori hanno potuto osservare come aggiungendo il miele di corbezzolo alle cellule cancerogene del colono, queste ultime smettono di crescere fino ad arrestarsi completamente.

Il coordinatore della ricerca Maurizio Battino ha spiegato:

“il trattamento con il miele di corbezzolo blocca il ciclo delle cellule del cancro regolando alcuni geni, ne inibisce la migrazione, riduce la loro capacità di formare colonie e induce la loro morte programmata”

Tumore del colon-retto in Italia: i numeri

In Italia, il cancro al colon-retto è il secondo più frequente; circa 53.000 nuovi casi ogni anno. In prima posizione c’è il cancro alla mammella con oltre 60.000 nuovi casi ogni anno. Per quanto riguarda il tasso di mortalità invece, il tumore del colon retto è secondo nella classifica dei cancri più mortali con oltre 18.000 morti ogni anno. La prima causa di morte per cancro in Italia è costituita dal carcinoma polmonare con oltre 33.000 decessi ogni anno.