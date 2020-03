Tumore al cervello: quando preoccuparsi dei frequenti mal di testa, i sintomi più allarmanti

Un mal di testa può essere collegato a un eventuale tumore al cervello?

Si tratta di una domanda molto comune: un tumore al cervello certamente non è una patologia così diffusa ma un mal di testa può rivelarne la comparsa.

Il mal di testa, però, può essere anche collegato ad altre patologie, non solamente a questa che è – di per sé – molto grave.

Il fatto è che il mal di testa è più probabilmente un’emicrania semplice che si può verificare anche più volte in un giorno, derivato da tensione o stress.

Tuttavia, alcuni fattori possono indicare che un mal di testa potrebbe essere sintomatico di un problema più ampio.

Quali sono i diversi tipi di mal di testa?

Esistono due tipi principali di mal di testa: mal di testa primari, che includono emicrania, cefalea a grappolo e cefalea da tensione; e mal di testa secondario, che sono causati da fattori sottostanti come le condizioni mediche.

Entrambi i tipi di mal di testa sono comuni nei malati di cancro; alcuni tipi di trattamento, come la chemioterapia, la radioterapia e l’immunoterapia, possono causare mal di testa.

Quando dovresti essere preoccupato per un mal di testa?

Una bandiera rossa che indica che un mal di testa potrebbe essere indicativo di un problema medico è se si tratta di un mal di testa nuovo o insolito, ad esempio uno che fa svegliare qualcuno di notte o che è associato a cambiamenti di posizione.

Un’altra bandiera rossa è se il mal di testa è accompagnato da altri sintomi, come la perdita di peso.

Alcuni mal di testa possono essere alleviati con farmaci antidolorifici da banco o bevendo una tazza di caffè per i bevitori di caffè – ma se il mal di testa è persistente e non migliora come normalmente con le misure tipiche, potrebbe esserci causa preoccupazione e motivo sufficiente per consultare un medico di base.

Cosa succede se il mal di testa è costante?

Se il mal di testa va avanti per un paio di settimane senza miglioramento o è associato a un altro sintomo neurologico, come debolezza su un lato del corpo, si consiglia di discutere i sintomi con un medico.

Mal di testa che sono nuovi o in peggioramento, specialmente in una persona che normalmente non ha mal di testa, può giustificare un follow-up medico, così come i mal di testa che peggiorano al mattino o quando la persona si sdraia.

Questi mal di testa potrebbero potenzialmente risvegliare qualcuno dal sonno o essere accompagnati da nausea o vomito.

Altri sintomi includono:

Modifica della qualità o della gravità del mal di testa, oltre alla visione doppia o offuscata o perdita della vista;

Mal di testa che si verificano in qualcuno che ha un cancro attivo;

Aumento della pressione nella parte posteriore della testa

Quali sono altri sintomi del tumore al cervello?

I sintomi più comuni del tumore al cervello sono:

Rotazione persistente della stanza, vertigini o perdita di equilibrio.

Un attacco o perdita della capacità di parlare

Problemi di udito

Debolezza o perdita di sensibilità gradualmente in un braccio o una gamba

Cambiamenti di personalità come il ritiro emotivo o la rabbia, o diventando facilmente confusi

Consultare il proprio medico in caso di dubbi sulla propria salute.