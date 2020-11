Rudy Zerbi resta in mutande, la Ferilli guarda proprio lì – VIDEO

Nell’ultima puntata di Tu sì que vales, Rudy Zerbi si è spogliato e Sabrina Ferilli non ha potuto fare a meno di notare un particolare.

Rudy Zerbi nudo, a Sabrina Ferilli cade l’occhio

Il noto discografico e insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi ha dovuto fare un cambio d’outfit in diretta, per sottoporsi a una prova.

Rudy Zerbi è rimasto in pochi secondi a petto nudo e ha attirato occhi indiscreti, tra cui quello vispo dell’attrice Sabrina Ferilli, ormai ospite fissa di quest’edizione dello show di Canale 5.

La celebre artista non ha potuto fare a meno di notare un piccolo particolare e di commentarlo, scatenando l’ilarità generale.

Il discografico si spoglia e l’attrice lo commenta

Anche i giurati e gli ospiti in studio non hanno potuto non osservarlo. Tra questi, anche Teo Mammuccari, che commenta:

“Roscio!”

in riferimento alla peluria rossa del discografico.

Anche l’attenzione di Sabrina Ferilli è stata attirata dal giurato della trasmissione e in particolare un dettaglio sul suo aspetto estetico.

L’attrice, infatti, alla vista di Zerbi nudo ha immediatamente affermato:

“Che cicciottello…”

ridendo di gusto. A quel punto Rudy non ha potuto non ribattere:

“No che cicciottello, sono muscoli”

toccandosi i pettorali. Ma Sabrina Ferilli non la manda giù e ripete:

“Non sembrava invece sei cicciottello!”.

Il pubblico reagisce in maniera divertita ai commenti genuini di Sabrina Ferilli e alla reazione autoironica di Rudy Zerbi, che non se l’è affatto presa con l’attrice!