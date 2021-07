Nerina Pieroni aveva partecipato al programma nel corso della scorsa edizione: riuscì a conquistare milioni di telespettatori con il suo talento e sprint.

La performer si è spenta ad 81 anni nella casa di riposo dove risiedeva.

Nerina Pieroni , chi era

La donna era una professoressa di musica, la sua abilità alla tastiera, non l’aveva mai abbandonata: aveva ancora un’agenda fittissima di impegni.

Domani si sarebbe dovuta esibire nei pressi di Cuneo.

Non tutti sanno che nel 1996 ha dovuto sospendere per un po’ con il piano e non ha suonato per ben 10 anni.

Purtroppo, poco fa è arrivata la triste notizia della sua scomparsa all’età di 81 anni.

La donna viveva in una casa di riposo a Savigliano e proprio lì si è spenta serenamente nella notte.

Nerina Pieroni a Tu si que vales

Con la sua performance, lo scorso ottobre aveva attirato l’attenzione dei telespettatori e dei giurati con il suo incredibile talento.

La sua storia aveva commosso tutti, aveva raccontato che ad un certo punto aveva deciso di ritirarsi nella casa di riposo e le sue amiche erano molto preoccupate per questa decisione.

Proprio in quella struttura ha incontrato persone davvero meravigliosa, che considerava una famiglia.

Infatti, grazie all’insistenza di un’infermiera è tornata a suonare di nuovo.

Da quel momento Nerina ha proseguito con delle esibizioni che hanno condotto l’anziana signora ad esibirsi sul palco di Tu si que vales, entrando nel cuore di tutti i telespettatori del programma.

Lei ha lasciato il segno e Maria De Filippi è stata la sua prima fan.

La conduttrice è rimasta davvero stupita da Nerina, non solo per la sua abilità nel saper suonare ma anche il suo modo di fare sempre molto ottimista e positivo.

