Tu sì que vales, il fidanzato muore: durante l’esibizione si accascia, il crollo emotivo in diretta

Tu sì que vales, l’esibizione della concorrente lascia tutti senza parole: balla per il fidanzato morto, giuria in lacrime.

E’ giunta sul palco con lo scopo di dimostrare che l’amore non svanisce quando una persona a noi cara ci lascia per sempre.

Nella scorsa puntata, l’esibizione di Jessica Carbone ha lasciato un segno e la sua storia ha emozionato davvero tutti: difficile trattenere le lacrime.

La triste storia di Jessica Carbone

Tu sì que vales è una trasmissione in cui chiunque abbia un talento può esibirsi ed aspirare alla sfida finale. Il talent show di Canale 5 intrattiene il pubblico a casa con siparietti e gag esilaranti. Ma oltre al sano divertimento, non mancano momenti emozionanti in cui si fa fatica a trattenere le lacrime.

Nella scorsa puntata del programma, è salita sul palco Jessica Carbone che ha voluto condividere con i telespettatori la sua storia fatta di dolore e di rinascita. La 23 enne ha portato una coreografia sulle note di Another Love di Tom Odell, dedicata al suo fidanzato scomparso.

La giovane non ha fornito ulteriori dettagli relativi alla morte del giovane ma le sue parole hanno toccato tutti.

Un’esibizione toccante

Antonio-il nome del suo ragazzo- non avrebbe mai voluto che lei smettesse di seguire la sua passione per il ballo.



Visibilmente emozionata, Jessica Carbone ha affermato:

“Se ad oggi sono cosi è grazie a lui, se sono così è proprio grazie a lui. Mi ha dato un amore universale. Lui è dentro di me e ora è anche orgoglioso di me.”

La giovane ha precisato che quando tutto è iniziato ha smesso di danzare. Ma ricominciato solo per lui. L’intera giuria, dinnanzi a questa toccante storia, è scoppiata in lacrime.