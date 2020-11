A Tu sì que vales è sceso il gelo in studio: a quanto pare è partita una bestemmia -presunta- che ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Una bestemmia che ha lasciato tutti ammutoliti. È quello che è successo negli studi di Tu sì que vales, programma condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerby, con Belén Rodriguez.

La buona educazione ha lasciato spazio all’indecenza e, quando accade un fatto simile, c’è poco da fare, se non chiedere scusa ai presenti.

Protagonista di questo infelice teatrino è un partecipante al popolare programma televisivo. Ecco cosa è accaduto in studio.

Tu Sì Que Vales, la bestemmia in studio

Anche in TV si possono perdere i freni inibitori e mettere in atto dei comportamenti decisamente infelici.

È quello che è accaduto a Tu Sì Que Vales, programma che vede alla conduzione Maria De Filippi e la sua squadra di affiatati giudici.

Un concorrente, infatti, in un momento di probabile nervosismo, ha lanciato una bestemmia che ha lasciato tutti di stucco.

Nello studio, infatti, è calato il gelo e, in questi frangenti, gestire la situazione non è affatto semplice.

Gerry Scotti stoppa il concorrente “blasfemo”

In studio si è presentato un concorrente che ha voluto dedicare una poesia, in italiano e in inglese, al suo idolo.

Ha esordito, con la frase “Hi Madonna” che Gerry Scotti, però, ha interpretato male, come una sorta di bestemmia.

Una frase blasfema – compresa male dal conduttore – il quale ha prontamente stoppato il concorrente per cercare di capire se avesse sentito male o se avesse imprecato.



In verità, il simpatico partecipante ha dedicato la composizione a Madonna – non la figura religiosa – bensì alla cantante di Like A Virgin, brano che lui stesso ha cantato davanti a tutti, seppur stonando in maniera palese.

Un piccolo fraintendimento che si è concluso con qualche sorriso.