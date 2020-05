“Tu li hai ammazzati i nonni”. Mara Venier, parole da brividi: con chi ce l’ha

Tutta la rabbia di Mara Venier: la veterana di “Domenica In” ha rilasciato un’intervista al quotidiano lombardo “Il Giorno”, muovendo critiche smaccatamente provocatorie alla virologa Ilaria Capua.

No, non usa mai giri di parole Mara Venier. Men che meno quando si parla della sconfortante emergenza sanitaria nazionale e dell’opprimente isolamento domiciliare, imposto dal Governo Conte.

Reduce da un interminabile lockdown, la conduttrice di Domenica In si è sfogata in un’intervista-fiume per il quotidiano lombardo Il Giorno e ha raccontato le sue emozioni, vissute dopo aver rivisto il suo amatissimo nipotino.

Coronavirus e quarantena, lo sfogo di Mara Venier

Quando il giornalista de Il Giorno le ha chiesto un commento a caldo in merito alle dichiarazioni del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha suggerito agli anziani di non uscire da casa fino alla fine dell’anno, Mara Venier è partita subito a bomba:

“Mi sembra una follia. Intanto stiamo e vedere come vanno le cose. Credo che a tutte le età bisogna essere responsabili e prendere le giuste precauzioni”

Mara Venier spara a zero contro la virologa Ilaria Capua

La storica conduttrice di Domenica In ha puntato il dito anche contro le forti dichiarazioni di Ilaria Capua. La rinomata virologa italiana, infatti, aveva dichiarato che in seguito alla pandemia da Covid-19, il rapporto tra nonni e nipoti non sarebbe mai stato più lo stesso:

“La stimo molto. Ma quello che ha detto è stato un colpo al cuore. Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati… Sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata”

Rivolgendosi ancora all’autorevole virologa, la Venier non ha usato giri di parole e non ha nascosto un certo dissenso e tristezza: