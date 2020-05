Trump: “I social potranno essere puniti”, la vendetta del Presidente americano nei confronti di Twitter

Trump vs. Twitter: è guerra, spunta la sospensione dell’immunità penale

Dopo due giorni dalla guerra tra Trump e Twitter arriva la vendetta del Presidente statunitense, che ha sottoscritto l’ordine che sospende immunità penale. Pertanto, anche le piattaforme Social potranno essere punite legalmente.

Ieri il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo finalizzato a limitare le ampie protezioni legali di cui godono le società di Social Media.

“Siamo qui oggi per difendere la libertà di parola da uno dei pericoli più gravi che ha affrontato nella storia americana, francamente”,

ha detto Trump dall’Oval Office.

“Il monopolio sui social media controlla la vasta porzione di tutte le comunicazioni pubbliche e private negli Stati Uniti”.

Il Presidente Trump ha affermato che i Social hanno

“il potere incontrollato di censurare, limitare, modificare, modellare, nascondere, alterare”

un’ampia sfera di interazione umana.

“Hanno punti di vista”,

ha detto.

L’amministrazione Trump spera che l’ordine alla fine preparerà il terreno per nuovi regolamenti su Twitter e Facebook.

Trump vs. Twitter: i dubbi dei legali

Gli esperti legali hanno affermato che erano dubbiosi che la mossa avrebbe avuto effetti pratici sui giganti della tecnologia.

I legali hanno descritto l’azione come “teatro politico”, sostenendo che l’ordine non modifica la legge federale esistente e non avrà alcuna influenza sui tribunali federali.

L’ultimo confronto del presidente con Twitter è stato avviato dopo che il popolare Social Twitter ha lanciato avvisi di verifica dei fatti su due dei suoi tweet che affermavano, senza prove, che il lancio di schede per posta consente la frode degli elettori.

Sia gli Stati democratici che quelli repubblicani hanno usato il voto per posta per anni senza notizie di frodi diffuse.

Trump si è scagliato contro Twitter, confrontando le etichette di verifica dei fatti con la censura e accusando il colosso dei social media di “soffocare” voci conservatrici, sebbene il presidente non abbia fornito alcun esempio a sostegno della sua affermazione.

Il Presidente Trump, che molto spesso usa Twitter come strumento di comunicazione per pubblicizzare le sue gesta ai suoi oltre 80 milioni di follower, ha sottolineato che se avesse l’autorità legale per farlo, chiuderebbe completamente Twitter.