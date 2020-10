Trump, party alla Casa Bianca: ‘Ho fatto il test, sto bene’. Staff in ansia

Il presidente Trump si sente molto meglio. Ha organizzato un evento con centinaia di invitati per festeggiare Amy Barrett alla Corte Suprema.

Il presidente Donald Trump si sente meglio anche se i risultati che confermano la negatività al Covid-19 non sono ancora arrivati.

Ha comunque deciso di organizzare un party alla Casa Bianca, un evento con centinaia di invitati per festeggiare la nomina di Amy Barrett alla Corte Suprema.

Lo staff della Casa Bianca è molto preoccupato per la festa imminente e tutti si stanno chiedendo se gli invitati si presenteranno.

Il presidente Donald Trump ha deciso di organizzare un grande evento alla Casa Bianca, gli inviti già sono stati spediti a centinaia di persone.

Gli invitati, si legge su TGCOM24, dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza all’evento. Gli ospiti saranno obbligati anche a compilare un breve questionario sul coronavirus.

Lo staff è molto preoccupato, credono che possa diventare un focolaio di coronavirus anziché un lieto evento. Molti si domandano anche se davvero tutti gli invitati si presenteranno ad un evento simile.

Il presidente non ha ancora ricevuto il ‘lascia passare medico’ poiché i risultati del test non sono ancora arrivati: non si sa se Trump sia ancora positivo al Covid-19.

Trump: ‘Sto bene, non assumo più farmaci’

Donald Trump si sente in ottima forma, dimesso da poco dall’ospedale Walter Reed dove è stato sottoposto ad una cura sperimentale a cui si è sottoposto a base di Regeneron, ha fatto subito ritorno alla Casa Bianca.

Nella video intervista ha confermato di sentirsi bene e di non assumere alcun farmaco al momento. Anche la first lady Melania Trump, positiva come il marito, sembra star meglio.

Il presidente ha dichiarato:

Sono stato nuovamente sottoposto ai test ma non so i numeri o altro’.

Queste parole confermano che i risultati del test che dovrebbero confermare il suo buono stato di salute, ma soprattutto la negatività al Coronavirus, ancora non sono arrivati. Nessun aggiornamento dal suo medico personale.

Problemi con i dibattiti per le elezioni

Il dibattito del 15 ottobre tra Trump e Biden, proprio perché Trump ha contratto il covid-19, era stato tramutato in virtuale ma il presidente si è rifiutato di partecipare etichettandolo come una mera perdita di tempo. La Commissione di dibattito ha cancellato l’evento.

Trump vuole avere uno scontro reale e aperto con il suo avversario:

è il momento che la commissione smetta di proteggere joe biden.

Il presidente ha proposto altre due date per uno scontro finale prima del voto: 22 e 29 ottobre.