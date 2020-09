L’Atlantic dice che Trump offende i veterani reputandoli perdenti: la Casa Bianca smentisce. Biden indignato guadagna terreno nei sondaggi.

Secondo le dichiarazioni dell’Atlantic, Trump offende i veterani di guerra definendoli perdenti e sfigati disprezzandoli: la Casa Bianca smentisce le accuse mosse al presidente.

Biden indignato dal suo avversario guadagna consensi da parte dei veterani e lo supera nei sondaggi.

Trump offende veterani, Casa Bianca smentisce l’Atlantic

L’articolo dell’Atlantic che accusa Trump di aver disprezzato e insultato i veterani è firmato dal direttore Jeffrey Goldberg: cita ben quattro fonti diverse e anonime delle forze armate.

L’Atlantic ha confermato il tutto in maniera indipendente e la Casa Bianca insieme a Trump stesso hanno furiosamente smentito.

L’immagine del presidente Trump è stata infangata a detta della Casa Bianca che rigetta tutte le accuse mosse.

Nel 2017 nel cimitero di Arlington Trump ha chiesto al capo di gabinetto della Casa Bianca davanti la tomba del figlio caduto in guerra cosa ci guadagnasse.

Sull’eventuale parata di veterani a Washinghton il presidente non voleva che sfilassero affermando che nessuno avrebbe voluto vederli.

Successivamente nel 2018 a Parigi si rifiutò di recarsi a visitare il cimitero di Aisne-Marne dove sono sepolti 1.800 Marines morti nella battaglia di Belleau Wood.

Ufficialmente il motivo della sua assenza è stato giustificato per maltempo e incapacità dell’elicottero di volare ma Goldberg, capo del Secret Service, dichiara che la vera motivazione era un’altra ben diversa.

Gli aveva proposto, come si legge nell’articolo di LaStampa, di accompagnarlo in auto ma Trump si è rifiutato per evitare che i capelli gli si scompigliassero.

Durante la campagna elettorale invece attaccò McCain dicendogli che non era affatto un eroe perché fu fatto prigioniero. Quando il veterano morì Trump mosse lamentele per la bandiera a mezz’asta:

Perché c***o lo facciamo? Era un fot***o perdente!

È chiaro che tutte queste accuse sono dannose per l’immagine di Donald Trump specialmente in un momento così delicato prima delle elezioni.

Non stupisce che abbia smentito dicendo:

Quale animale direbbe cose del genere?

Biden guadagna terreno nei sondaggi

Nonostante Trump abbia smentito più volte le accuse dell’Atlantic sembra che i veterani non gli credano. Anche Biden è indignato e disgustato dal comportamento del presidente.

Trump ha lanciato pochi giorni fa una sfida a Biden affermando che non avrebbe mai perso contro il peggior candidato mai presentato dal partito con un QI così basso.

Un sondaggio del Military Press conferma che, ora più che mai, i veterani e i militari americani preferiscono Biden: i sondaggi parlano chiaro. Il 37% voterebbe Trump mentre il 41% Biden.

Il Congresso ha confermato che in caso di elezioni contestate le truppe militari si schiererebbero a favore della Costituzione.