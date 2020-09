Il presidente americano confessa l’ideazione di un sistema nucleare che nessuno ha mai visto prima: nemmeno Putin e Xi ne sono a conoscenza.

Il presidente Donald Trump nell’intervista rilasciata al giornalista Bob Woodward ha confessato di aver ideato un sistema nucleare distruttivo mai visto e sentito prima.

Fonti anonime confermate dal giornalista Woodward danno credito alle parole del presidente americano.

Trump confessa di avere un’arma nucleare segreta

La rivelazione del presidente degli USA al giornalista Woodward è sconcertante: prima ha ammesso di essere stato a conoscenza del covid-19 prima degli altri e poi di aver ideato un’arma nucleare incredibilmente pericolosa.

Stando alle parole di Trump gli americani sarebbero in possesso di una nuova arma nucleare potenzialmente distruttiva:

Cose che non hai mai visto o sentito

dichiara il presidente.

Trump non si è dilungato nel fornire particolari e descrizioni di quest’arma letale recentemente ideata ma ha specificato che è molto potente e distruttiva.

Woodward dopo esser venuto a conoscenza di ciò ha voluto indagare su questa notizia prima di inserirla nel suo libro ‘Rage’. Ha contattato il Pentagono e l’esercito americano gli ha confermato che davvero esiste un nuovo sistema bellico segreto.

L’esercito stesso e perfino la Casa Bianca sono rimasti scioccati che il presidente abbia volontariamente lasciato trapelare una simile notizia durante l’intervista.

Ipotesi su quale sia l’arma menzionata

Il Tycoon in passato si era già vantato di aver ideato nuove armi nucleari. Tutti si chiedono ora cosa sia questa nuova arma dalla potenza distruttiva mai vista e sentita prima.

A Febbraio il Pentagono aveva menzionato l’esistenza di una nuova testata nucleare (testata W76-2) con una resa esplosiva poco minore di quella lanciata su Hiroshima e Nagasaki.

A maggio invece proprio il presidente Trump ha rivelato che un nuovo missile ‘favoloso’ era in grado di viaggiare ben 17 volte più veloce di qualunque altra arma dell’arsenale americano.

Non si è certi se sia un missile, una bomba nucleare o qualcos’altro ma dalle parole di Trump sembra chiaro che sia qualcosa di incredibile e di mortale. Il presidente della Casa Bianca ha anche precisato che:

Abbiamo cose di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima

Le parole di Trump hanno già scaturito reazioni contrastanti in merito all’ammissione di aver saputo della pericolosità del Coronavirus prima degli altri e di aver mentito per non creare allarmismi.

Biden lo ha accusato di essere un bugiardo.

Ha promesso ai cittadini di non agire per nessun motivo in questo modo se sarà eletto presidente.

Ora il mondo si chiede quale sia quest’arma nucleare distruttiva, se verrà usata dagli Stati Uniti e soprattutto contro quale nazione: nel web aleggia dubbio e terrore.