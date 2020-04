‘Si fingono me e Sossio’. Coppia di impostori tenta truffa a Ursula e Sossio

È stata sventata in tempo la truffa tentata da una coppia di impostori ai danni di Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Attraverso un tempestivo post su Instagram, il volto noto del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto a pezzi due delinquenti del web.

Sembra che i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi siano state vittime di un vero e proprio furto di identità. Due loschi soggetti, infatti, si sarebbero spacciati per loro in maniera del tutto illegittima.

L’apprezzata coppia di Uomini e Donne e Temptation Island Vip ha smascherato un raggiro, rivolgendosi ai propri seguaci del social network Instagram:

“Devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio”

Secondo la 38enne tarantina, la coppia di millantatori avrebbe adescato numerose vittime sul web, attraverso ghiotte prospettive di guadagno. Dopo aver messo in allerta i suoi 394 mila followers, Ursula Bennardo ha anche annunciato di voler procedere per vie legali:

“Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito in tanti. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore”