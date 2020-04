Truffa sulle mascherine, chi è l’imprenditore Antonello Ieffi?

Antonello Ieffi, imprenditore di 42 anni protagonista della truffa sulle mascherine. Ma chi è? Scopriamolo insieme.

La truffa sulle mascherine in questi giorni di crisi e paura ha fatto indignare non poche persone. Ma chi è il protagonista di questa pagina di cronaca italiana?

La truffa sul lotto di mascherine per l’emergenza coronavirus

Ieri mattina per l’imprenditore sono scattate le manette a seguito delle indagini che sono state svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma. Una inchiesta basata sulla richiesta da parte degli ospedali italiani per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale: una gara dal valore di 16 milioni di euro.

Secondo l’indagine, l’imprenditore avrebbe approfittato della emergenza e gravità della situazione per mettere in atto una truffa ai danni dello Stato e non solo. Che cosa è accaduto? Avrebbe quindi cercato di partecipare alla gara avvalendosi di una società schermo per il bando da 258 milioni – indetto da Consip – senza però consegnare i dispositivi (24 milioni) richiesti e nemmeno i soldi per pagare la quantità in oggetto. L’obbligo della società era di fornire subito 3 milioni di dispositivi entro 3 giorni dall’ordinativo: il materiale però non è mai pervenuto.

Chi è Antonello Ieffi?

Un imprenditore molto conosciuto per le sue frequentazioni vip da Manuela Arcuri sino a Fabrizio Corona. Conosciuto anche per il famoso debito con l’ex moglie del calciatore De Rossi.

42 anni di bell’aspetto, si è fatto conoscere negli anni per la sua ricerca di successo e belle donne. Sino ad oggi non ha alcuna condanna a suo carico, solo delle denunce per simulazione di reato, operazioni sospette di riciclaggio, appropriazione indebita e truffa.