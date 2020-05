Messaggi Whatsapp: come leggerli di nascosto senza entrare. Niente spunte blu

Come leggere i messaggi Whatsapp senza entrare nell’app? Il trucco per farlo di nascosto, senza mostrare l’ultimo accesso e senza spunte blu!

Volete sapere come leggere i messaggi di Whatsapp senza entrare nell’applicazione? Facile, con questo nuovo e semplice trucco: leggi il messaggio senza rivelare il tuo ultimo accesso o far apparire le spunte blu!

In questo periodo di emergenza essendo costretti a casa e non potendo vedere amici e famigliari, Whatsapp è stata tra le applicazione più utilizzate e aggiornate: pratica, veloce e ti mette in comunicazione istantanea con tutti!

Proprio per questo sono state introdotte delle novità come ad esempio la comodissima videochiamata di gruppo da 8 persone!

Le notifiche in pandemia si triplicano e spesso si vorrebbe leggere un messaggio ricevuto ma senza entrare nell’applicazione, è possibile farlo?

Sì, è possibile! Potrete riguadagnare un po’ privacy con questo trucco facilissimo.

Nessun aggiornamento sull’ultimo accesso e nessuna spunta blu nella chat: nessuno saprà che hai letto i messaggi, sei curioso di vedere come si fa?

Trucco per visionare i messaggi whatsapp senza accedere all’applicazione

Whatsapp è un’applicazione di messaggistica oramai usata da tutti: facile da utilizzare, veloce e pratica.

Proprio per la sua strutturazione, Whatsapp permette ai tuoi contatti di sapere in tempo reale se hai letto o no il messaggio ricevuto e anche quando l’hai letto.

Questo è possibile grazie allo status di Whatsapp che rivela l’ultimo accesso e alle spunte verdi e blu. Inizialmente le spunte non erano ben volute perché sono state sinonimo di restrizione della privacy per molti utenti. Oggi sono considerate utili e parte della quotidianità.

Come puoi leggere un messaggio senza entrare in Whatsapp? Facilissimo, c’è un trucco per aggirare facilmente lo status e le spunte!

Per farlo devi utilizzare un’applicazione chiamata Unseen che significa “nascosto”.

Prima dovrai scaricarla, poi sincronizzarla con Whatsapp e poi potrai usarla correttamente.

Essendo in grado di intercettare i messaggi ricevuti e mostrarteli senza entrare in Whatsapp, Unseen ti permetterà di leggere le la messaggistica dall’esterno:

senza accedere a Whatsapp

senza alcuna spunta blu nella chat di Whatsapp

Nessuno verrà mai a sapere che hai letto i messaggi con questo trucchetto.