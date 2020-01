Se ti sposi nel 2020 devi assolutamente conoscere le tendenze e le novità per il trucco sposa del 2020.

Luminosità sarà la parola chiave per la maggior parte delle tendenze trucco sposa 2020.

Trucco sposa 2020 all’insegna della luminosità

Il trucco della sposa è spesso sottovalutato ma, in realtà, è fondamentale. Sì perché la sposa è la protagonista assoluta di un matrimonio, volente o nolente! Un buon make-up deve essere all’altezza della giornata, durare molto e valorizzare al meglio la donna.

Le tendenze vogliono che il trucco della sposa sia luminoso, satinato, per far sì che si possa brillare di luce propria durante il proprio giorno speciale. Gli eccessi vengono messi da parte per un look molto più sobrio ma super satinato. Il risultato può essere ottenuto grazie all’utilizzo di polveri illuminanti mixate tra loro. A seconda dell’incarnato, si prediligeranno oro, rosa o bronzo. Per gli occhi, invece, il nero diventa super pigmentato ma, anch’esso super glowy, meglio se messo soltanto all’interno dell’occhio.

Bisogna, dunque, dimenticare il contouring che ha spopolato nei primi anni del 2000, per lasciare spazio ad un make-up poco strutturato. Un tocco glow può essere aggiunto anche sul décolleté a seconda, ovviamente, della tipologia di abito indossato.

I prodotti che si useranno di più

Tra le novità per il trucco sposa del 2020 bisogna annoverare l’ombretto dorato. Il suo plus è quello di conferire immediatamente un look glamour e raffinato. Inoltre, si sposa bene con un insieme naturale e delicato. Si potrebbe azzardare dicendo che il contouring diventa più delicato, essendo ricreato grazie a giochi di luce.

Gli occhi devono risaltare anche grazie all’ausilio di ciglia finte cruelty free. Ecco quindi che lo sguardo si impreziosisce grazie alle ciglia finte in seta! Con l’ombretto si sposerà bene una linea sottile di eyeliner. Dopo tanto scintillio, sulle labbra le tinte le fanno diventare matte. L’unico punto luce concesso è un tocco di lucidalabbra al centro. Le spose che vogliono osare, invece, possono optare per le tinte viniliche. Attenzione, però, a ritoccarle bene durante la giornata.