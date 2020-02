Come utilizzare i trucchi vecchi? Tutti i consigli per non buttarli!

Possiamo riutilizzare i vecchi trucchi e cosmetici in modo creativo per mille e un utilizzo. Non buttiamoli.

Cosa possiamo fare coi trucchi vecchi oppure che non ci piacciono più? Possiamo smaltirli nel corretto modo, ma anche dargli una seconda vita utilizzandoli per decorazioni o dipingere. I cosmetici hanno una data di scadenza indicato su ogni confezione. Il PAO, Period After Opening, indica il tempo di utilizzabilità del prodotto dopo la sua apertura. Per questo non è mai consigliabile comprarne in grandi quantità ed aprirli tutti insieme. Il bidone non è la loro unica fine, possiamo riciclarli in modo intelligente.

Come utilizzare i cosmetici scaduti?

In base al tipo o alla texture dei prodotti da impiegare, possiamo utilizzare i trucchi vecchi o scaduti. Ecco tutte le idee e consigli!

Fard, fondotinta compatto, cipria e prodotti in polvere

I prodotti in polvere possono essere utilizzati per decorare biglietti d’auguri o addobbi d’ogni tipo. Potete mischiare le polveri alle vernici per vetri, allo smalto per dare un tocco diverso alla vostra manicure. Gli ombretti possono diventare ottimi acquerelli, mescolandoli alla colla vinilica otteniamo glitter scintillanti.

Vecchi smalti per unghie

Potrete utilizzarli per decorare piccoli oggetti come chiavi, lucchetti (io ho dipinto quello della palestra per distinguerlo a colpo d’occhio), oggetti di vetro, attaccare piccoli strass o perline sulle magliette.

Creme, latte detergente e olii per il corpo

Potete mescolarlo a zucchero per creare degli scrub ecosostenibili. Potete utilizzarlo per pulire oggetti in pelle, pulire i pennelli che usate per il trucco. Gli oli possono essere usati per lubrificare le cerniere, le porte cigolanti, si pulisce l’acciaio e si nutrono i mobili in legno.

Mascara

Potete recuperare lo scovolino, lavarlo con acqua calda e sapone e potete utilizzare per pettinare le sopraciglia o pulire gioielli.

Matite occhi o labbra

Potete utilizzare per fare dei disegni particolari oppure scrivere dei biglietti d’auguri, come fossero pastelli.

Altre forme di riciclo

Se amate dipingere i vecchi trucchi possono darvi delle tonalità molto particolari. Anna de Rosa è un’artista messicana – come si evince anche su NonSprecare – che utilizza i trucchi vecchi per dipinge quadri. Ottiene delle tele dalle tinte intense e pennellate, dando un tocco in stile che l’artista definisce realistico-naif. Usa mani, cotton fioc al posto dei pennelli per dipingere. Una pittura molto economica e d’effetto. Per le tele utilizza pezzi di stoffa riciclati, parti di compensato e avanzi di falegnameria.

Dove buttare i cosmetici vecchi o scaduti?

I contenitori solitamente sono in plastica o cartone e quindi hanno una destinazione ben precisa. Il prodotto avanzato deve essere gettato nella raccolta del secco residuo/indifferenziato, perché non è considerato un rifiuto speciale.

Parlando di matite per le labbra, quelle per gli occhi, i pennellini per il trucco, smalto e gli spazzolini per le ciglia è da considerarsi sempre come prodotti da gettare nella raccolta secco residuo/indifferenziato.

Il solvente per unghie, banalmente l’acetone, è un Rifiuto Urbano Pericoloso. Non gettatelo ma portatelo nella più vicina isola ecologica, dove potrete conferirlo nella corretta forma.

Il suo contenitore vuoto andrà gettato nella plastica o nel vetro in base al materiale. Il batuffolo imbevuto deve essere smaltito nella raccolta del secco residuo/indifferenziato.