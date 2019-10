Trucchi di Halloween ecologici e naturali: i consigli per essere paurosi ma green!

Possiamo vivere Halloween in modo ecologico, creando i nostri trucchi in maniera semplice per creare i nostri make up per la festa

Creare i vostri trucchi di Halloween, vi permetterà di festeggiare in maniera ecologica e sostenibile. Potete utilizzare prodotti di origine animale, vegetale, rubare in cucina la gelatina per ricreare cicatrici o il sangue finto.

Cicatrici e ferite

Come abbiamo anticipato, si possono creare cicatrici o ferite finte per mezzo di gelatine. Potete decidere se utilizzarne una di origine naturale chiamata agar agar, oppure la classica colla di pesce. Il materiale che otterrete è malleabile, modellabile mentre ancora è tiepida. Una volta fredda, diventa abbastanza rigido.

Prima di farla raffreddare, ricordatevi che prima di farla raffreddarla, dovrete metterla sulla vostra pelle,così potrà aderire perfettamente al viso per lungo tempo. Modellatela direttamente sul vostro viso. Altro materiale più complesso da lavorare è la cera d’api.

Sangue finto

Mescolate dell’amido di mais con del colorante alimentare, argilla rossa oppure paprika dolce , se non lo dovete mettere in faccia, perché potrebbe darvi fastidio alla faccia. Per decidere sulla tonalità, potrete mescolare al rosso, poco marrone rendendolo più scuro. Se cercate un sangue più liquido, potrete sciogliere il colore nello sciroppo di mais. Col sangue finto, potrete decorare meglio le cicatrici o le ferite finte.

Trucco bianco, per fantasmi o scheletri

Il trucco bianco è alla base di molti make up adatti per halloween. Fantasmi, scheletri, streghe…una prima idea che forse non è sufficiente, è applicare col pennello per cipria ingredienti come la farina, amido di mais o la maizena. Questo metodo è poco efficace, per cui è meglio cercare una soluzione più duraturo. Potrete creare una pittura naturale più resistente, sciogliendo nell’ olio di cocco, farina, amido di mais e acqua. La farina o l’amido funzioneranno come pigmento, mentre il grasso dell’olio fisserà la pittura, facendola aderire al nostro viso. L’amido e l’acqua ci aiuteranno a migliorare la consistenza del nostro trucco.