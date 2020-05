Truccarsi con la mascherina, tutto quello che devi sapere

Il modo di truccarsi indossando la mascherina protettiva cambia radicalmente. Ecco quello che devi sapere per essere belle anche dietro il Dpi.

Anche con la mascherina può essere confortante continuare a truccarsi ma bisogna fare attenzione ad alcuni accorgimenti.

Un accessorio indispensabile

Truccarsi con la mascherina si è reso necessario da quando, questo importante dispositivo di protezione, è diventato fondamentale per uscire di casa. Un vero e proprio accessorio che, a volte, diventa parte integrante del look e che, probabilmente, ci accompagnerà ancora per molto tempo. Le stesse case di cosmetica stanno cercando di riadattare la propria offerta con prodotti nuovi o mirati utili alle clienti che devono truccarsi pur indossando la mascherina.

I nostri consigli

Quando si indossa la mascherina, l’area di volto che viene coperta, e quindi di pelle, è soggetta ad una scarsa traspirazione. Ecco quindi che una skincare routine accurata, per prendersi cura della pelle del viso nella sua totalità, diventa fondamentale. Al mattino e alla sera bisognerebbe detergere sempre la pelle mentre prima di uscire. Non dimentichiamo l’idratazione. Mentre è buona regola proteggerla con della crema solare quando si esce di casa.

Per quanto riguarda la base viso, si dovranno prediligere dei fondotinta a lunga tenuta, in grado di reggere anche alle alte temperature che si vanno a creare sotto la mascherina. Una buona idea, in estate, dalla texture più leggera del fondotinta, è anche quella di affidarsi alle BB cream o CC cream alcune delle quali, contengono anche il fattore di protezione.

Il focus del make-up, quando si indossa la mascherina, è senza dubbio, incentrato sugli occhi. Anche qui si avrà bisogno di prodotti altamente performanti, in grado di non colare o cedere con il calore e i vapori creati dalla mascherina. L’eye-liner, il mascara o la matita reggeranno meglio se waterproof. Per gli occhi si possono scegliere ombretti di tutti i tipi, meglio se mettono in risalto il colore degli occhi. Prima di truccarsi è buona regola stendere un primer specifico occhi che farà durare più a lungo il trucco.

Illuminanti e blush potranno essere indossati ma, anche questi, dovranno avere una formulazione no transfer per non macchiare la mascherina. Per quanto riguarda il rossetto, si può tenere in borsetta e sfoderare quando, finalmente, la mascherina potrà essere tolta.