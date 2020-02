‘Troppo trasparente’ si vede tutto, Miriam Leone la foto rubata nel camerino fa il giro del web

Una sensualissima Miriam Leone in uno scatto rubato nel back-stage di uno spot per una nota marca. Nessuno l’ha mai vista così.

Una ex Miss Italia come lei è difficile trovarla: Miriam Leone sa essere sempre attuale e seducente in ogni suo scatto, rubato o meno che sia. Anche in quest’ultima foto lascia travedere dei dettagli molto attraenti del suo meraviglioso corpo da modella e attrice di grandissimo talento.

Miriam e le sue nuove avventure in Tv e sul grande schermo

Periodo d’oro per Miriam Leone. L’attrice siciliana è il volto di numerose campagne pubblicitarie di grande successo. Nelle ultime settimane, i fan l’hanno potuta ammirare nell’ultimo spot di NowTv che sponsorizza il nuovo servizio che permette di vedere programmi televisivi in streaming in qualunque momento. Ed è scontato affermare che ha catturato tutti col suo fascino e la sua eleganza.

Miss Italia 2008 non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan con scatti mozzafiato che condivide sul suo profilo personale Instagram, per la gioia di tutti i fans. Questa volta però ad incantare i followers è uno scatto pubblicato da una pagina fan in cui si mostra in una veste decisamente bollente.

Miriam Leone audace con una camicetta dalle troppe trasparenze

La sua bellezza e il suo talento sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle attrici più amate del Bel Paese. La 34 enne siciliana si è fatta apprezzare nella serie televisiva ‘1994’, e nelle sue due precedenti stagioni ‘1992’ e ‘1993’ dove i fan hanno apprezzato non solo le sue doti artistiche ma anche la sua immensa bellezza.

Non molte ore fa, la pagina fan dedicata a Miriam Leone ha condiviso un nuovo scatta davvero seducente. Nel nuovo spot della Huawei indossa una camicetta trasparente che lascia intravedere le sue forme sinuose.