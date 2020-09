La sfuriata di un ex tronista di Uomini e Donne riecheggia sui social. Le sue argomentazioni lasciano poco spazio alle repliche: Angela di Mondello è stata letteralmente messa al tappeto.

A scagliarsi con durezza contro Angela Chianello, nota ai più come Angela di Mondello, ci si è messo pure l’ex tronista Marco Cartasegna. L’ex protagonista di Uomini e donne ha svelato ai suoi 374 mila followers di disapprovare il nuovo tormentone trash “Non ce n’è Coviddi”.

Dopo aver raggiunto l’apice della popolarità grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5, Marco Cartasegna ha coltivato altri interessi e ha iniziato a dedicarsi al mondo della politica. Recentemente, attraverso la sua pagina Instagram, ha deciso di pronunciarsi in merito al pittoresco personaggio di Angela di Mondello.

L’effervescente palermitana, salita agli onori della cronaca per la sua celebre esclamazione “Non ce n’è Coviddi”, è sbarcata su Instagram totalizzando oltre 200 mila followers nel giro di pochi giorni. Un successo fulmineo che ha suscitato l’invidia di numerosi influencer italiani. Tra questi, Marco Cartasegna.

Il trentenne milanese ha recentemente creato una pagina Instagram denominata Torcha: un profilo di informazione e approfondimento con il quale informa i giovani su ciò che succede nel Paese. Inutile sottolineare come il profilo in questione abbia faticato per ottenere neanche la metà dei followers di Angela di Mondello.

Marco Cartasegna punta il dito contro Angela di Mondello

Marco Cartasegna, dunque, ha cercato di analizzare le falle e le criticità della nostra società nell’era della pandemia. Attraverso il suo profilo Instagram ha tuonato così:

“L’Italia è il Paese in cui la signora Angela da Mondello, nota per aver detto ‘NON CE N’È COVIDDI’ ha 150 mila persone che la seguono in un giorno dall’apertura del profilo… Mentre Torcha, profilo di informazione e approfondimento, 100 MILA in sei mesi”

Un dato di fatto, nei giorni del Covid-19. Un dato innegabile secondo Marco Cartasegna, che sul punto continua a insistere. Lo fa con brevi e incisive affermazioni:

“Meritiamo la m*rDA in cui stiamo affogando”

E’ evidente che l’ex tronista reputi vergognoso il successo di Angela di Mondello, qualcosa di cui non andare fieri. Tanti utenti di Instagram hanno condiviso le riflessioni di Marco Cartasegna, esprimendogli la loro solidarietà.