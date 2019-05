Uomini e Donne la scelta di Giulia: la tronista si è beccata un bel…

Uomini e Donne la scelta di Giulia Cavaglià: chi tra Manuel e Giulio ha conquistato il cuore della tronista torinese? ecco la sua risposta

Oggi pomeriggio, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita, andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento con le scelte. Oggi tocca a Giulia Cavaglià: chi tra i due corteggiatori ha conquistato il suo cuore?

Il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne

Il programma di Maria De Filippi è pronto per salutare il pubblico prima della pausa estiva con l’ultima delle scelte: quella di Giulia Cavaglià. La tronista torinese è una ragazza che è riuscita a conquistare il pubblico del dating show di Canale 5 non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche per il suo carattere. Nel corso del suo precedente percorso negli studi televisivi di Uomini e Donne, Giulia si è fatta conoscere come una persona semplice, riservata, sensibile e sincera.

Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche Giulia è arrivata alla fine del suo percorso. Un percorso caratterizzato da alti e bassi ma non privo di momenti ricchi di emozioni. Per lei si sono presentati molti ragazzi ma solo due di questi hanno catturato l’attenzione della 23 enne torinese: Manuel e Giulio. Entrami sono determinati e testardi e, quasi in ogni puntata, non hanno fatto altro che litigare.

La scelta della tronista torinese

Dopo l’ingresso in studio della torinese, Maria De Filippi ha trasmesso i filmati relativi ai due giorni trascorsi i durante il percorso con Manuel e Giulio in studio e in villa. AL centro dello studio due sedie rosse e la ragazza emozionata sceglie di chiamare per primo Giulio per spiegare i motivi per cui non è la sua scelta

Giulia ha scelto il corteggiatore Manuel , che le ha detto sì!