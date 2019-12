Tromba d’aria, sette feriti in provincia di Potenza: crollato il tetto di una palestra

Tromba d’aria, sette feriti in provincia di Potenza: crollato il tetto di...

Una notte di paura e terrore in provincia di Potenza per la tromba d’aria che ha investito Lauria. Il crollo di un tetto ha causato non pochi feriti

Il maltempo mette in ginocchio l’Italia ma la tromba d’aria che ha sorpreso la provicina di Potenza ha fatto crollare il tetto di una palestra.

Feriti per il crollo di un tetto a Lauria

Vento forte e pioggia hanno portato Lauria ad una serata di grande paura con il crollo del tetto della palestra, che ha investito i giovani che vi erano all’interno e che si stavano allenando.

Secondo le indiscrezioni – anche da Tgcom24 – ad ora ci sarebbero sette feriti, uno in gravi condizioni.

La ricostruzione dei fatti vorrebbe che il forte vento abbia spazzato via il tetto del PalAlberti: la violenza del vento ha fatto poi crollare tutti i detriti all’interno dell’edificio dove all’interno si trovavano alcuni giovani intenti ad allenarsi.

I danni causati da questo crollo sono ingenti e non solo nella palestra ma anche nel resto del paese. Una cittadina di 13mila abitanti che nella serata di ieri ha dovuto fronteggiare il vento forte e tutto ciò che ne è conseguito.

Le parole del Sindaco dopo la tromba d’aria

Il Sindaco – Laboglia – ha reso noto di aver attivato il Centro operativo comunale per qualsiasi tipo di emergenza. I Vigili del Fuoco si sono messi all’opera subito ieri sera per liberare le strade – chiuse da alberi caduti e detriti.

Non solo Lauria ma anche altri comuni vicini hanno riportato non pochi danni per il passaggio di questo violento fenomeno.

I danni del maltempo in tutta Italia

E’ stata una notte difficile in tutta Italia con danni in molte città: a Napoli sono crollati alberi, mentre a Roma è stata danneggiata la cupola del Parco della Musica.

I treni sono in ritardo e nella giornata di oggi non si prevede un miglioramento tra vento, neve e pioggia.