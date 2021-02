Il doloroso racconto dell’attrice.

Eleonora Giorgi, attrice e regista italiana, ha raccontato la sua vita senza tralasciare nulla nella trasmissione radiofonica “I Lunatici” in onda su Radio Radio 2.

L’attrice è stata intervistata da Roberto Arduini e Andrea Di Cianci e ha svelato dei retroscena della sua vita davvero scioccanti e anche molto dolorosi.

Ha spiegato che in un periodo della sua vita ha fatto uso di sostanze stupefacenti, uno dei suoi più grandi errori.

A causa dei suoi traumi dovuti alla separazione dei genitori, Eleonora è stata dipendente dall’eroina.

Ha aggiunto che:

All’epoca era una delle attrici più amate del cinema italiano, era bella, giovane, famosa e soprattutto incosciente.

Racconta in merito alla sua esperienza con le droghe:

La vita per lei è cambiata e riesce a raccontare la sua terribile esperienza anche dopo trent’anni.

Nell’intervista ha anche confessato il motivo che la fece cadere in quel tragico tunnel:

Eleonora anche se ha avuto una vita sregolata da ragazza ribelle, era anche innamorata del suo primo amore che ha conosciuto quando aveva solamente 14 anni e lo ha raccontato così:

Eleonora ha detto che non ha un buon rapporto con il tempo che passa infatti:

“Provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive. Mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. L’ho fatto perchè amo la bellezza e odio la decadenza”.