Marcia Sampaio della fiction ‘Una Vita’ nella realtà è una bomba da svenire – FOTO dell’attrice

Trisha Fernandez è un’attrice spagnola che interpreta la domestica Marcia in Una Vita: nella realtà è una modella dal fisico mozzafiato.

La bella attrice spagnola che veste i panni di Marcia nella soap in onda su Canale 5 nel pomeriggio intitolata ‘Una Vita’ in realtà è una bomba sexy.



Capelli afro, sorriso smalliante e corpo mozzafiato: attrice e modella, la bellissima Trisha Fernandez è davvero splendida.

Trisha Fernandez: attrice e modella

Trisha Fernandez è un’attrice galiziana di 26 anni, classe ’94. Da piccola ha perso sua madre quando aveva appena due anni.

Cresciuta nella parte più artistica e folkloristica della Spagna, Trisha fin da piccola amava cantare, ballare e dipingere e ha poi sviluppato la passione per la recitazione.

Trisha ha lavorato come cameriera e si è pagata da sola gli studi recitazione praticando teatro per ben 8 anni ovunque: case di cultura, compagnie teatrali e associazioni.

Visualizza questo post su Instagram SUMMER IS COMING #vibra#happyness#summer#beach#sun#live#love#laugh#picoftheday Un post condiviso da Tʀɪsʜᴀ Fᴇʀɴᴀɴᴅᴇᴢ (@trisha_fernandez_) in data: 18 Giu 2019 alle ore 6:35 PDT

Si legge su ComingSoon.it che il suo attuale agente, Carlos Cabero, l’ha scoperta per puro caso vedendo il lei del potenziale.

In Spagna è conosciuta per alcuni ruoli avuti i serie televisive come: Farina Cocaine Coast, Cuentos Cortos de Carlos Cabero, No Muertos, En el corredor de la muerte, Todo por el juego e Nunca fuimos angeles.

Il suo ruolo principale nella soap Una Vita l’ha però resa ancora più famosa: interpreta il ruolo di una composta educata e gentile domestica di nome Marcia.

Nata in una famiglia umile, cresciuta in un paesino della Galizia, Trisha è un po’ timorosa della fama e della popolarità:

è qualcosa che mi spaventa.

Nonostante sia per lei una novità per cui nutre timore confessa di essere perfettamente in grado di gestire la situazione.

Nella realtà però Trisha è ben diversa dalla casta e accollata Marcia: Trisha ha un fisico mozzafiato, curve vertiginose e uno sguardo che rapisce.

Visualizza questo post su Instagram NO WORDS Photo by @carlos_a_cabero Un post condiviso da Tʀɪsʜᴀ Fᴇʀɴᴀɴᴅᴇᴢ (@trisha_fernandez_) in data: 2 Gen 2019 alle ore 8:00 PST

Il ruolo di Marcia Sampaio in Una vita

Nelle puntate visionate dal pubblico italiano della soap Una Vita, Marcia Sampaio è una domestica che ha rubato il cuore di Felipe: con lui sta vivendo una tortuosa storia d’amore a causa di Genoveva che non vuole farsi da parte.

Trisha Fernandez ha rilasciato un’intervista a Vero Tv in cui parla del suo personaggio:

Marcia si è fatta sola e ha dovuto superare cose terribili.

Si legge su MeteoWeek.it che Trisha si è mostrata fiera del personaggio che interpreta: una donna forte che sa sempre vedere la luce in fondo al tunnel dando valore ad ogni momento della sua esistenza.

Miss Mondo, pallanuoto e un corpo da favolo

Sembra che Trisha sia una persona riservata che ama filtrare le informazioni da pubblicare sui social network. Dal suo account Instagram abbiamo però capito che ama fare sport e lo si deduce facilmente dal suo corpo scolpito, ha una forma fisica impeccabile.

Adora il suo cagnolino e da ragazza praticava lo sport della pallanuoto a livelli impegnativi, così tanto che dovette smettere per non trascurare gli studi.

Nel suo passato artistico e poliedrico rientra anche una carriera da modella e la partecipazione a Miss Mondo Spagna nel 2013. Un esperienza che lei stessa ammette di averla fortemente incrementato l’autostima: da piccola si sentiva e vedeva come lo sfortunato brutto anatroccolo, ora invece è tutt’altra storia.