Trifoglio rosso: ecco tutti i benefici che ha sulla salute

Il trifoglio (Trifolium pratense) è un’erba appartenente alla famiglia dei legumi, che comprende anche piselli e fagioli.

Cos’è il trifoglio rosso?

Nella fitoterapia, il trifoglio rosso viene in genere utilizzato per trattare problemi respiratori (come l’asma, la pertosse e la bronchite), disturbi della pelle (come eczema e psoriasi).

Non solo: è adatto anche per condizioni infiammatorie come l’artrite e problemi di salute delle donne (come la menopausa e le mestruazioni sintomi).

I fiori dai colori vivaci del trifoglio rosso contengono molti nutrienti tra cui calcio, cromo, magnesio, niacina, fosforo, potassio, tiamina e vitamina C.

Sono anche una ricca fonte di isoflavoni. Questi sono composti che fungono da fitoestrogeni, sostanze chimiche vegetali simili agli estrogeni dell’ormone femminile.

Gli estratti di isoflavone sono pubblicizzati come integratori alimentari per il colesterolo alto e l’osteoporosi oltre ai sintomi della menopausa.

Benefici alla salute

Nella medicina alternativa, si dice che il trifoglio rosso aiuti con le seguenti condizioni.

Si noti, tuttavia, che la ricerca non ha dimostrato che l’erba è definitivamente efficace per questi o altri problemi di salute.

Sintomi della menopausa

Sono stati condotti numerosi piccoli studi per vedere se il trifoglio rosso può aiutare ad alleviare i disagi della menopausa, in particolare le vampate di calore.

Sebbene tu possa sentire un po ‘di supporto aneddotico per questo, non ci sono prove conclusive per sostenerlo.

In effetti, una revisione della ricerca condotta nel 2013 rileva che i trattamenti con fitoestrogeni (incluso il trifoglio rosso) non hanno dimostrato di alleviare efficacemente i sintomi della menopausa.

Perdita di massa ossea

Sono in corso ricerche per stabilire se gli isoflavoni riducono la perdita di densità minerale ossea nelle donne in postmenopausa. Tale pianta è una fonte di integratori utilizzati in alcuni studi.

Una revisione effettuata nel 2016 ha concluso che potrebbero esserci alcuni effetti benefici sulla salute delle ossa, mentre una revisione del 2017 ha rilevato che diverse formulazioni di trifoglio rosso possono essere efficaci o inefficaci.

Cancro

La ricerca preliminare suggerisce che il trifoglio rosso può aiutare a ridurre il rischio di cancro alla prostata.

In uno studio del 2009 sulle cellule tumorali della prostata, gli scienziati hanno scoperto che il trattamento con trifoglio ha portato a una riduzione dell’antigene prostatico specifico (PSA), una proteina trovata a livelli elevati negli uomini con carcinoma prostatico.

Tuttavia, a causa degli effetti simili agli estrogeni del trifoglio rosso, potrebbe promuovere la crescita di tumori che sono potenziati dagli estrogeni, come il cancro al seno e il carcinoma dell’endometrio.

Malattie del cuore

Alcuni studi clinici hanno esaminato gli effetti del trifoglio rosso sullo sviluppo di fattori di rischio per le malattie cardiache nelle donne in postmenopausa, senza prove evidenti che possano aiutare, riporta il Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Selezione e preparazione

La pianta è disponibile in una varietà di preparati, tra cui tè, tinture, compresse, capsule, estratto liquido ed estratti standardizzati per specifici contenuti di isoflavone.

Non è sempre chiaro, tuttavia, che un prodotto contenga il contenuto di isoflavone promesso.

Uno studio ha riscontrato grandi differenze tra i prodotti di trifoglio rosso a questo proposito: differenze che possono influire in modo significativo sui tassi di assorbimento, permeabilità e metabolismo di vari isoflavoni all’interno di questi prodotti.

A volte questa pianta è l’unico ingrediente nei prodotti, ma è spesso disponibile anche mescolato con altre erbe.

Quando si utilizzano prodotti commerciali, seguire attentamente le istruzioni sulla confezione.

Gli estratti di isoflavoni di trifoglio rosso sono diversi dall’intera erba e in realtà rappresentano solo una piccola parte altamente concentrata e probabilmente bioattiva dell’intera erba.

Come il ricercatore nello studio del prodotto ha menzionato sopra, “l’uso diffuso di isoflavoni auto-somministrati è alquanto inquietante poiché resta ancora molto da dimostrare, tra cui l’efficacia e i possibili effetti collaterali“.