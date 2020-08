Treviso, oltre 200 i migranti risultati positivi nel centro di accoglienza

“La situazione è sotto controllo” fa sapere il prefetto di Treviso. Duro invece il commento del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha definito fallimentare questo tipo di accoglienza.

I tamponi effettuati nell’ultima settimana sono 309, di cui 244 sono quelli che hanno dato esito positivo. È quanto accaduto nell’ex caserma di Treviso, adibita temporaneamente a centro di accoglienza.

Come riferisce anche La Repubblica, infatti, con la terza tornata di tamponi sono emersi 244 positivi, tra cui 11 operatori. Ora quello di Treviso è il cluster più grande d’Italia.

Il prefetto ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo, ma resta comunque la preoccupazione per la crescita esponenziale dei contagi.

In particolare, si temono i possibili contatti al di fuori del centro di accoglienza che i migranti potrebbero aver avuto lavorando in alcune aziende trevigiane.

Duro il commento del governatore Luca Zaia che ha pesantemente criticato questo sistema di accoglienza.

“Abbiamo 5 milioni di veneti che sono stati chiusi in casa per mesi. Non capisco quale sia il problema per 300 persone. Qui si vede se lo Stato esiste o no. Resta inteso che strutture come queste vanno dismesse, questo sistema di ospitalità è fallimentare in tutti i sensi”,