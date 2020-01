Treviso, cade da una sedia e batte la testa: in coma bambino di 9 anni

Treviso, cade da una sedia e batte la testa: in coma bambino...

Tragedia a Treviso, dove un bimbo di 9 anni è caduto da una sedia, battendo violentemente la testa: si temono danni neurologici

Grave un bambino di Treviso, caduto da una sedia. Cosa è successo?

L’incidente in casa

Era in casa con i suoi genitori il piccolo di 9 anni di Treviso, finito in ospedale per quella che poteva sembrare una banale caduta da una sedia.

Il piccolo, come riporta anche Il Gazzettino, era in casa con i suoi genitori. Il bambino si trovava al primo piano, i genitori al pianterreno. All’improvviso un tonfo terribile che li ha immediatamente messi in allarme.

La mamma e il papà del bambino sono corsi al piano di sopra per capire cosa fosse successo e hanno trovato il figlio riverso a terra, privo di coscienza. Visto che, nonostante le sollecitazioni, il bambino non riprendeva coscienza, i genitori si sono allarmati, nonostante non ci fosse alcuna macchia di sangue sul luogo della caduta.

Possibili danni neurologici

Allertati i sanitari del 118, il bambino è stato soccorso da un’ambulanza, giunta dopo pochi minuti nella sua abitazione. Dopodiché, una volta stabilizzate le sue condizioni, il bambino è stato intubato.

Ad allarmare i sanitari sono stati i possibili danni neurologici che il piccolo potrebbe avere in seguito alla caduta. Allertato l’ospedale di Treviso, si è deciso per il trasferimento in eliambulanza per il nosocomio trevigiano.

Appurato che l’incidente fosse avvenuto in casa, mentre il bambino si trovava con i suoi genitori, il Suem non ha ritenuto opportuno allertare i carabinieri per quanto accaduto.

Nelle prossime ore si attende un nuovo bollettino medico da parte del personale sanitario del Ca’ Foncello: purtroppo si temono danni neurologici.

Dal momento della caduta il piccolo non ha mai ripreso conoscenza e, oltre al trauma commotivo, potrebbe esserci qualche conseguenza ben più importante, che sta facendo vivere ore di paura ai genitori e ai familiari del piccolo.