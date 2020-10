Treviglio, schianto tra auto: morto bambino di dieci anni

Un tragico incidente verificatosi questa mattina alle porte di Bergamo: nello schianto ad avere la peggio è stato un bimbo. I dettagli.

A rimanere ferite nell’incidente anche la mamma del piccolo e la donna alla guida dell’altra vettura. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dello schianto.

Schianto mortale a Bergamo: bimbo perde la vita

Un’ennesima tragedia sulle strade si è verificata oggi lunedì 5 ottobre nella provincia bergamasca.

A restare coinvolte in uno scontro drammatico due auto su cui viaggiavano due donne ed un bimbo.

L’allarme è stato dato intorno alle 13.06 e da quel momento sono accorse sul luogo dello schianto tutti i mezzi di soccorso.

Non solo due ambulanze ma anche l’elisoccorso per tentare di salvare i feriti.

Per il bimbo di appena 10 anni però non c’era più nulla da fare perché è morto sul colpo.

Delle due donne, la mamma 30enne ha avuto la peggio venendo ricoverata in codice rosso. La conducente dell’altra vettura coinvolta invece è finita in ospedale a Treviglio in codice giallo.

Ricostruzione dei Carabinieri: cosa è accaduto a Treviglio

Oltre ai medici e sanitari del 118 ad accorrere sul luogo del tremendo schianto sono stati i Carabinieri di Bergamo ed i Vigili del Fuoco.

Le indagini sono infatti scattate subito per cercare di far luce sulle cause e sulla dinamica dell’impatto mortale.

Secondo le primissime ricostruzioni effettuate dagli agenti nell’immediatezza dello schianto ad aver causato l’incidente potrebbe essere stata la 49enne che viaggiava da sola.

La mamma con il bimbo procedevano nella direzione opposta quando la seconda vettura avrebbe invaso la loro corsia mentre sbandava per motivi ancora da chiarire come riporta Today.

Per una tragica coincidenza l’impatto, violentissimo, tra le due auto sarebbe a quel punto avvenuto all’altezza proprio del lato passeggero. La mamma alla guida non sarebbe riuscita ad evitare lo schianto ed il suo bimbo di appena 10 anni che si trovava seduto sul sedile passeggero ha avuto la peggio restando ucciso.