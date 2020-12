Treni: tutto esaurito per la tratta Milano-Napoli in vista del Natale

Ci si prepara all’esodo di Natale con il tutto esaurito dei treni che, da Milano arrivano a Napoli. I convogli viaggiano a metà capienza per rispettare le norme anti contagio.

I biglietti per salire a bordo dei treni Frecciarossa che da Nord vanno a Sud sono introvabili e si grida al tutto esaurito.

Solo qualche posto ancora disponibile per il weekend

Treni: si annuncia il tutto esaurito, o quasi, per i Frecciarossa che collegano il Nord ed il Sud Italia. La tratta più gettonata è quella che da Milano porta a Napoli.

Il tutto esaurito è dovuto anche al fatto che i convogli hanno l’obbligo di viaggiare al 50% della loro capienza. Inoltre, i treni sono il 30% in meno rispetto a quelli che viaggiavano prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.

Gli ultimi posti sono disponibili per domani e qualcuno per domenica. Le partenze in vista del Natale, infatti, dovranno avvenire prima del 21 dicembre.

Al momento, nelle stazioni si assiste a scene abbastanza tranquille. I passeggeri sono ordinati e rispettano le file. Il loro numero, poi, non è quello che ci si aspetterebbe in questo periodo prefestivo.

Chi viaggia

A Milano, ad esempio, i controlli sono piuttosto serrati e ci sono anche diverse persone che devono raggiungere i principali aeroporti.

Dalla stazione centrale di Milano, infatti, partono gli autobus. L’attesa è stata organizzata in pensiline esterne.

Le persone che si mettono in viaggio sono principalmente lavoratori che rientrano a casa.

Ansa ha testato gli umori di molti di loro. Alcuni, come Raissa che deve tornare in Russia, non sono affatto preoccupati della situazione globale. Altri, invece, lamentano le difficoltà di viaggio dovute alla pandemia.

Ad esempio, Gosia, studentessa polacca in Erasmus a Bologna, si è vista cancellare il suo volo un mese fa. Così è arrivata a Milano per poi prendere un volo per Cracovia.