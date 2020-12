Treni in Svizzera, da domani 10 dicembre fermi verso l’Italia: “Situazione critica”

La decisione dei treni in Svizzera è stata presa e da domani 10 dicembre è stato previsto il fermo verso l’Italia, con un effetto domino drammatico.

Treni in Svizzera fermi da domani verso l’Italia in quanto impossibilitati a far rispettare le misure di restrizione anti Covid.

Dal 10 dicembre treni Svizzera Italia fermi

I nuovi casi che sono stati registrati nelle ultime ore in Svizzera ha portato a nuove decisioni da parte del Canton Ticino e non solo. Entrano in vigore nuove misure restrittive e insieme a questo anche il coprifuoco notturno. Tra le varie decisioni anche quello di fermare i treni per l’Italia, sospendendo il traffico dei convogli internazionali sino al 17 gennaio 2021.

Una misura particolare ma doverosa, tanto che le Ferrovie Federali svizzere hanno comunicato di non essere in grado di supportare tutte le regole anti contagio che sono state richieste dal Governo italiano. L’effetto domino si ripercuote quindi su tutti i pendolari di confine con la Lombardia – Como e Varese in primis – nonché Ticino. Ma per evitare ulteriori contagi e una gestione non corretta, l’azienda elvetica ha deciso per uno stop immediato a partire da domani 10 dicembre con dettagli che arriveranno nelle prossime ore – come si legge anche su FanPage.

I contagi in Svizzera

Il Ministro della Salute Alan Berset negli scorsi giorni ha anticipato il fatto che sarebbero state prese misure straordinarie ancora più severe, visto il picco di casi che sono stati registrati.

Come da dati riportati dai media locali, nella giornata di ieri si sono registrati 116 casi e 9 morti sulla media della popolazione composta da 300.000 abitanti.

Ma quello che preoccupa maggiormente è il tasso di positività in merito ai tamponi svolti: 22% contro il 16,3% di tutto il Paese. I provvedimenti immediati portano alla chiusura di bar alle ore 19, ristoranti alle ore 22 esattamente come case per appuntamenti, bingo e night club.