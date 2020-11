La mantella è un vero è proprio trend moda della stagione fredda 2020. Dopo anni di ombre è tornata sotto i riflettori. Vediamo perché.

Destinata a diventare il capo chiave del guardaroba, la mantella è un vero trend moda per il 2020.

Linee oversize

Tra i trend moda 2020 torna la mantella che era stata accantonata da troppo tempo. Del resto, tutte le collezioni moda si sono distinte in passerella per forme comode ed oversize a cui si adatta perfettamente la mantella. In realtà, anche gli altri capispalla del 2020 sono a vestaglia, in lana pesante o finta pelle.

La cappa, dunque, diventa un nuovo cappotto che assume nuove forme e nuove combinazioni. Non solo cappe come siamo abituati a pensarle ma anche una combinazione nuova tra una cappa ed un impermeabile. Oppure, diventa stretta in vita.

Tra gli stilisti che hanno reso la cappa il pezzo chiave della propria collezione, spicca l’americano Michael Kors. In passerella ha portato mantelle, poncho ma anche cappe con uno sguardo al passato ma sempre super glamour.

Una donna, quella che indossa la mantella, che si trova sospesa tra un’attitude rilassata sia in campagna che in città. Le cappe sono realizzate in lana, hanno le frange e spesso ricordano dei plaid. Le chiusure più gettonate sono quelle con alamari. Vanno a braccetto con gli stivali equestri.

I modelli

Le mantelle del 2020 diventano anche più lunghe e avvolgenti, per adeguarsi meglio ai tempi. Infatti, diventano in grado di coprire le gonne longuette, altro trend id stagione.

Alcuni modelli sembrano presi direttamente dal guardaroba di lui. I bottoni diventano protagonisti come pure le spalle. Le mantelle possono essere lunghe anche fino alle caviglie. Le loro linee, però, restano sempre morbide.

I colori delle mantelle spaziano dal beige al cammello, passando per i marroni e arrivando, ovviamente, all’immancabile ed intramontabile colore nero.