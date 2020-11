Trend moda 2020: il colletto in formato maxi

Nel 2020 troviamo una tendenza molto particolare: il colletto della camicia in formato maxi. Un tocco ironico e romantico da indossare.

Sfogliando le riviste di moda e guardando le immagini delle ultime sfilate, ti sarai sicuramente accorta di una tendenza particolare per il 2020: il maxi colletto.

Le origini del trend

Il colletto maxi non è certo nato nel 2020. I colletti molto grandi affondano le loro radici negli anni ruggenti, ovvero negli anni ’20. Un modo perfetto per adornare il décolleté. Un modo per sostituire gli abiti.

Oggi, il colletto viene chiamato anche alla Peter Pan. Oggi si può trovare non soltanto sulle camicie ma anche su bluse, cappotti e maglioni. Un trend, quello del maxi colletto, che difficilmente conquisterà chi non è nel mood romantico e bon ton.

Come si indossa

Il colletto maxi è il dettaglio di tendenza moda per il 2020. Stiamo parlando dei colletti della camicia che, come vuole il trend, vanno indossati sopra i maglioni di lana oppure i gilet in maglia. Un dettaglio molto romantico ed ironico che ti permetterà di farti notare persino durante le videochiamate.

Certo, la camicia con il colletto bianco è un grande classico ma, nel 2020, assume delle connotazioni nuove. Il colletto diventa il vero protagonista, facendo passare in secondo piano, maglioni e camicie. Questo dettaglio diventa decorato, colorato e molto esagerato.

Se dovesse stancarti, alcuni modelli di camicie prevedono che il colletto possa essere staccato. Oppure, se possiedi già diverse camicie, ne esistono di singoli, da coordinare a pezzi già esistenti del tuo guardaroba.