Trend natalizi 2020: ecco il mezzo albero di Natale

Ti è mai capitato di non addobbare la parte di dietro del tuo abete? Per fortuna, quest’anno arriva il mezzo albero di Natale, così problema risolto!

Il mezzo albero di Natale è perfetto anche per ambienti dove è necessario risparmiare lo spazio.

Un albero moderno

Il mezzo albero di Natale è la nuova tendenza degli addobbi natalizi per il 2020. La prima azienda a mettere in vendita questo genere di albero di Natale è la statunitense Hammacher Schlemmer. Ovviamente, poi, ne sono fioccati tanti altri. Quello autentico è alto 198 centimetri.

Un addobbo destinato a chi ha poco spazio ma anche a chi è abbastanza pigro. Non necessariamente bisogna avere poco spazio. Ad esempio, se ne possono comprare due metà, da mettere una in una stanza e una in un’altra, per una sorta di effetto sorpresa!

Salva tempo e salva spazio

Un albero che racchiude in se tanti punti di forza. In primis, ti permetterà di non perdere tempo a decorare la parte di dietro, quella che di solito viene trascurata. In questo modo, risparmierai tanto tempo. Ma non solo.

Inoltre, risparmierai anche tanto spazio. Questo tipo di albero di Natale, ovviamente artificiale, si appoggia semplicemente ad una parete libera della casa. In questo modo, l’ingombro sarà veramente minimo.

Alcune tipologie di questi alberi di Natale, che potremmo chiamare da muro, hanno già inserite le luci al led. In questo modo, depennerai dalla tua lista un’altra cosa da fare: mettere le luci.

L’unico problema è: ci entreranno tutti i regali di Natale sotto? Speriamo di sì!