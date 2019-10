Dei cani alani regali lasciati soli a loro stessi, hanno rischiato di morire d’inedia, ma sono stati salvati ed adottati da un personaggio particolare

Ci troviamo in Thailandia uno stato che solitamente è poco attento al benessere animale e sulla ribalta delle cronache per le stranezze del Capo di Stato. Il re della Thailandia è uno dei protagonisti che ha adottato tredici cani alani denutriti, tratti in salvo da un allevamento abbandonato. Ma vediamo cosa è realmente accaduto.

L’allevamento abbandonato

Una donna che voleva trarre guadagno dalla vendita di alani, non appena ebbe dei problemi economici che non le permettevano più di mantenere i suoi cani, li ha semplicemente abbandonati. Un allevatore coscienziosi, non avrebbe mai abbandonato i cani al loro destino, chiusi in casa senza cibo e acqua.

La donna è scappata abbandonando tredici alani che sono sfuggiti a morte certa, salvati dall’intervento dei veterinari del Watchdog Thailand e della divisione che si occupa del benessere degli animali dell’ufficio di sviluppo zootecnico Pathum Thani. Questi alani sono stati ritrovati in una casa di Lat Lum Kaeo, situata nel distretto più ad ovest della provincia di Pathum Thani, nella Thailandia centrale.

La risoluzione del caso ed il lieto fine

L’alano è un cane importante, impegnativo che supera tranquillamente i 100 kg e nato come razza regale, nobile. Lo possiamo vedere in molti ritratti di famiglie nobili, dato che mantenerli è molto dispendioso.

Probabilmente per queste ragioni, una donna aveva deciso di allevare questa razza, per poi vendere i cuccioli. La casa in cui sono stati rinvenuti i cani, era usata da questa donna per poter accoppiare i cani, crescere i cuccioli e successivamente venderli.

Dopo il difficile divorzio ed i conseguenti problemi economici, anziché cercare delle famiglie a cui affidare i suoi alani, la donna li ha semplicemente abbandonati chiusi dentro casa. Per fortuna nessun cane è morto, ma nonostante questo, la donna dovrà affrontare un processo dove dovrà rispondere delle pesanti accuse di crudeltà verso gli animali.

Sono state diffuse le immagini del ritrovamento e dei tredici alani che accoglievano i salvatori nonostante le pessime condizioni di malnutrizione. Queste immagini hanno fatto il giro del paese, fino ad arrivare all’attenzione del re della Thailandia Vajiralongkorn, che toccato dalla storia, ha pagato tutte le spese veterinarie e adottare i tredici alani, che diventeranno di nuovo i nuovi cani reali.