Tredicesima 2020, quando arriva e a chi spetta? Tutti i dettagli

La tredicesima 2020 segna la fine dell’anno e la gratifica per tutti i dipendenti. Vediamo insieme quando arriva e a chi spetta.

In arrivo la gratifica tredicesima 2020 che in un anno così difficile potrebbe avere ritardi. Ma a chi spetta?

A chi spetta la gratifica di dicembre 2020?

Si tratta della tredicesima mensilità dell’anno definita anche come gratifica natalizia. Di norma un importo aggiuntivo che viene erogato ai lavoratori dipendenti – e ai pensionati – non solo qui in Italia ma è una prassi di molti Paesi nel mondo.

Questa gratifica spetta a tutti i lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e a tempo determinato – dei settori pubblici e settori privati, comprendendo anche colf, baby sitter e badanti. Non solo, perché spetta anche a tutti i pensionati nonché beneficiari della pensione di reversibilità ma solo se nel frattempo non si sta svolgendo alcuna attività lavorativa che potrebbe dare già diritto a questa gratifica di fine anno.

Tutti i lavoratori in proprio, a progetto, chi riceve la disoccupazione e tutti i lavoratori in cassa integrazione non hanno diritto alla mensilità aggiuntiva. È bene evidenziare – come riporta anche The Italian Times – che in un anno così particolare come quello del 2020, questa mensilità non sarà erogata e sono molti i lavoratori in attesa della Cassa Integrazione Covid.

Quando arriva la mensilità?

Per tutti coloro che invece potranno avere questa mensilità aggiuntiva, questa viene erogata all’interno della busta paga di dicembre oppure viene presentato un cedolino a parte come da decisione interna del datore di lavoro.

La data di arrivo è entro il 21 dicembre o comunque alle festività di Natale, in base al calendario di ogni azienda. Ma a quanto ammonta? Per legge l’importo equivale a un dodicesimo di quanto percepito durante l’anno: il calcolo viene quindi fatto in base ai mesi di lavoro effettivi durante i 12 mesi annuali.